2 Ay Önce Kızları Sora'yı Kucağına Alan İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'la Evlerini Ayırdığı Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.01.2026 - 10:26

Geçtiğimiz aylarda kızları Sora’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, son zamanlarda boşanma iddialarıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. Henüz iki aylık bir bebekleri varken ortaya atılan söylentiler, kısa sürede televizyon programlarına ve sosyal medyaya taşındı.

Gel Konuşalım programında İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanmasıyla ilgili ortaya atılan detaylar ise çok konuşuldu.

Türk televizyonlarının sevilen yüzü İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te iş insanı Ural Kaspar ile magazin gündemini sallayan bir düğünle dünyaevine girdi.

Bu evlilik, ilişkide uzun süredir devam eden iniş çıkışlarının üzerine kurulunca çiftin mutluluğu sosyal medyanın da odağına yerleşmişti. Evliliğin üzerinden çok zaman geçmeden, 2025 içinde bebek müjdesi geldi. Çift, sevenlerine bekledikleri haberi duyurmuş ve büyük sevinç yaratmıştı. Kızları Sora, 15 Ekim 2025’te dünyaya gelmiş, ikili anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Ne var ki mutluluk uzun sürmedi… Kasım 2025 itibarıyla magazin gündeminde, çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı yönünde haberler yayıldı.

Kızlarını kucaklarına almalarından bir ay sonra boşanma iddialarına karışan Ural Kaspar ve İrem Helvacıoğlu'nun boşanma iddialarıyla ilgili detaylar Gel Konuşalım'da masaya yatırıldı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
