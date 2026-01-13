2 Ay Önce Kızları Sora'yı Kucağına Alan İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'la Evlerini Ayırdığı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda kızları Sora’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, son zamanlarda boşanma iddialarıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. Henüz iki aylık bir bebekleri varken ortaya atılan söylentiler, kısa sürede televizyon programlarına ve sosyal medyaya taşındı.

Gel Konuşalım programında İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanmasıyla ilgili ortaya atılan detaylar ise çok konuşuldu.