2 Ay Önce Kızları Sora'yı Kucağına Alan İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'la Evlerini Ayırdığı Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz aylarda kızları Sora’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, son zamanlarda boşanma iddialarıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. Henüz iki aylık bir bebekleri varken ortaya atılan söylentiler, kısa sürede televizyon programlarına ve sosyal medyaya taşındı.
Gel Konuşalım programında İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanmasıyla ilgili ortaya atılan detaylar ise çok konuşuldu.
Türk televizyonlarının sevilen yüzü İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te iş insanı Ural Kaspar ile magazin gündemini sallayan bir düğünle dünyaevine girdi.
Kızlarını kucaklarına almalarından bir ay sonra boşanma iddialarına karışan Ural Kaspar ve İrem Helvacıoğlu'nun boşanma iddialarıyla ilgili detaylar Gel Konuşalım'da masaya yatırıldı.
