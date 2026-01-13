Yüzünün Son Haliyle Dikkat Çeken Şafak Sezer'in Estetik Açıklaması X'te Gündem Oldu!
Uzun bir aranın ardından yeni filmiyle yeniden beyazperdeye dönen Şafak Sezer, bu kez yalnızca projesiyle değil, galadaki görüntüleri ve ardından gelen yorumlarla da gündemin merkezine oturdu. “Ketenpere”nin devam filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Sezer’in galadaki son hali, sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu olurken, ünlü oyuncu hakkında “estetik yaptırdı” yorumları da peş peşe geldi. Bu yorumların ardından Sezer’in estetik cevabı X'te gündem oldu!
Türk komedisinin kendine has isimlerinden Şafak Sezer, senaryosunu kaleme aldığı Ketenpere Dalavere ile 9 yıl aranın ardından yeniden sinemaseverlerin karşısına çıktı.
Son dönemde görünümü üzerinden sık sık eleştirilen Şafak Sezer hakkında, “estetik yaptırdı” yorumları sosyal medyada gündem olmuştu.
