Yüzünün Son Haliyle Dikkat Çeken Şafak Sezer'in Estetik Açıklaması X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.01.2026 - 09:33

Uzun bir aranın ardından yeni filmiyle yeniden beyazperdeye dönen Şafak Sezer, bu kez yalnızca projesiyle değil, galadaki görüntüleri ve ardından gelen yorumlarla da gündemin merkezine oturdu. “Ketenpere”nin devam filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Sezer’in galadaki son hali, sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu olurken, ünlü oyuncu hakkında “estetik yaptırdı” yorumları da peş peşe geldi. Bu yorumların ardından Sezer’in estetik cevabı X'te gündem oldu!

Türk komedisinin kendine has isimlerinden Şafak Sezer, senaryosunu kaleme aldığı Ketenpere Dalavere ile 9 yıl aranın ardından yeniden sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Devam filmi olarak hayata geçirilen yapım, yalnızca hikayesiyle değil; galadaki görüntüler ve sonrasında yapılan açıklamalarla da gündemin üst sıralarına yerleşti.

İlk filmiyle 2017 yılında izleyiciyle buluşan Ketenpere, aradan geçen yılların ardından bu kez “Ketenpere: Dalavere” adıyla beyazperdeye taşındı.

Şafak Sezer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı film sevenlerini heyecanlandırdı. 

“Ketenpere: Dalavere”, yalnızca Şafak Sezer’le değil, kalabalık ve tanıdık bir oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıktı. Filmde Sezer’e eşlik eden isimler arasında Büşra Pekin, Uğur Aslan ve farklı projelerden tanınan birçok oyuncu yer alıyor. 

Filmin vizyonu öncesinde düzenlenen gala gecesi, magazin dünyasının da yakın takibindeydi. Oyuncuların kırmızı halı pozları kadar Şafak Sezer’in galadaki görüntüleri de konuşuldu.

Son dönemde görünümü üzerinden sık sık eleştirilen Şafak Sezer hakkında, “estetik yaptırdı” yorumları sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü oyuncunun bu eleştirilerle ilgili, yüzündeki değişimin estetik değil, sağlık kaynaklı olduğunu öne sürmesi sosyal medyada gündem oldu. 

Şafak Sezer'in kendisine yöneltilen “Yüzünüze ne olmuş?” yorumlarının ardından, yaşadığı durumun “deri uyuşmazlığı” olarak tanımladığı bir rahatsızlıktan kaynaklandığı  ifade edilmiş ve yüzünde bir işlem olmadığı iddia edilmişti. Estetiği yalanlayan ismin yüzüne bir işlem yaptırmadığı iddiası X'e damga vurdu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
