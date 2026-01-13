Yüzünün Son Haliyle Dikkat Çeken Şafak Sezer'in Estetik Açıklaması X'te Gündem Oldu!

Devam filmi olarak hayata geçirilen yapım, yalnızca hikayesiyle değil; galadaki görüntüler ve sonrasında yapılan açıklamalarla da gündemin üst sıralarına yerleşti.

İlk filmiyle 2017 yılında izleyiciyle buluşan Ketenpere, aradan geçen yılların ardından bu kez “Ketenpere: Dalavere” adıyla beyazperdeye taşındı.

Şafak Sezer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı film sevenlerini heyecanlandırdı.

“Ketenpere: Dalavere”, yalnızca Şafak Sezer’le değil, kalabalık ve tanıdık bir oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıktı. Filmde Sezer’e eşlik eden isimler arasında Büşra Pekin, Uğur Aslan ve farklı projelerden tanınan birçok oyuncu yer alıyor.

Filmin vizyonu öncesinde düzenlenen gala gecesi, magazin dünyasının da yakın takibindeydi. Oyuncuların kırmızı halı pozları kadar Şafak Sezer’in galadaki görüntüleri de konuşuldu.