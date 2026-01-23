Serdar Ortaç'ın Karabiberim Klibinde Göbeğinden Zeytin Yediği İsim Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
90’lı yılların hafızalara kazınan kliplerinden biri olan Karabiberim, yalnızca şarkısıyla değil, klibindeki ikonik sahnelerle de yıllar boyunca konuşulmaya devam etti. Serdar Ortaç’ı pop müziğin zirvesine taşıyan bu klipte, göbeğinden zeytin yenen sahneyle akıllara kazınan isim uzun yıllar merak konusu olmuştu. İlknur Soydaş'ın son hali ortaya çıktı!
Pop müziğine damga vuran isimlerin başında gelen Serdar Ortaç, kariyerindeki büyük kırılmayı Karabiberim ile yaşadı.
Serdar Ortaç’ın “Karabiberim” klibinde göbeğinden zeytin yediği sahneyle hafızalara kazınan isim, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
