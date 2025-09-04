Aynı Gün Paylaştılar: Hacı Sabancı'nın Geçmiş Aşkı Özge Ulusoy ve Eski Kaynana Adayı Arzu Sabancı Pişti Oldu
Magazin tarihi son günlerde resmen tekerrür ediyor! Hem güzellikleri hem de tarzlarıyla dikkat çeken Hande Erçel ve Özge Ulusoy, sosyal medyada ve manşetlerde Sabancılarla yaşadıkları ilişkilerle büyük ses getirmişti
Geçmişte Hacı Sabancı ile 6 yıl süren ve Arzu Sabancı’nın da adı geçen olaylı aşk hikayesiyle gündeme gelen Özge Ulusoy, yıllar sonra Arzu Sabancı ile moda seçimleri yüzünden gündeme gelmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişte Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy, magazinin en gözde çiftlerinden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Londra tatilinde Hacı Sabancı, Özge Ulusoy’un telefonunda Arzu Sabancı hakkında ağza alınmayacak sözler bulmuş ve bu olay aşkın sonunu getirmişti.
Yıllar önce Hacı Sabancı ile yaşadığı aşk ve Sabancı ailesinden aldığı “istenmeyen gelin” etiketiyle magazin gündemini sallayan Özge Ulusoy, bugün bambaşka bir sürprizle sosyal medyada karşımıza çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın