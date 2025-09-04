onedio
Aynı Gün Paylaştılar: Hacı Sabancı'nın Geçmiş Aşkı Özge Ulusoy ve Eski Kaynana Adayı Arzu Sabancı Pişti Oldu

Aynı Gün Paylaştılar: Hacı Sabancı'nın Geçmiş Aşkı Özge Ulusoy ve Eski Kaynana Adayı Arzu Sabancı Pişti Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.09.2025 - 19:50

Magazin tarihi son günlerde resmen tekerrür ediyor! Hem güzellikleri hem de tarzlarıyla dikkat çeken Hande Erçel ve Özge Ulusoy, sosyal medyada ve manşetlerde Sabancılarla yaşadıkları ilişkilerle büyük ses getirmişti

Geçmişte Hacı Sabancı ile 6 yıl süren ve Arzu Sabancı’nın da adı geçen olaylı aşk hikayesiyle gündeme gelen Özge Ulusoy, yıllar sonra Arzu Sabancı ile moda seçimleri yüzünden gündeme gelmeyi başardı.

Geçmişte Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy, magazinin en gözde çiftlerinden biriydi.

Geçmişte Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy, magazinin en gözde çiftlerinden biriydi.

6 yıl boyunca ilişkilerini sürdüren çift, o dönemlerde sık sık basının ve kamuoyunun ilgisini çekmişti. 2011 yılında ayrı ayrı gittikleri bir mekanda yakınlaşan ve geceden birlikte ayrılan Hacı ve Özge, manşetlere taşınmıştı. Özge Ulusoy’un Sabancı’dan beş yaş büyük olması ise o zamanlar magazin gündeminde ayrı bir tartışma konusu olmuştu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yine de özel davetlerde birlikte boy göstermiş ve sık sık yaptıkları tatillerle adlarından söz ettirmişti. Hacı Sabancı, Özge’ye lüks hediyeler vermiş, birlikte ele ele pozlar vermeye devam etmişti. Ancak çiftin en büyük sorunu basın değildi; iddialara göre Arzu Sabancı’nın Özge Ulusoy’u istememesi ilişkide kriz yaratmıştı.

Geçmişte yaşanan olayların detaylarından bahsetmiştik:

Bir Londra tatilinde Hacı Sabancı, Özge Ulusoy'un telefonunda Arzu Sabancı hakkında ağza alınmayacak sözler bulmuş ve bu olay aşkın sonunu getirmişti.

Bir Londra tatilinde Hacı Sabancı, Özge Ulusoy’un telefonunda Arzu Sabancı hakkında ağza alınmayacak sözler bulmuş ve bu olay aşkın sonunu getirmişti.

Aynı şekilde Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ilişkisi de yıllar sonra benzer şekilde magazin gündemine taşınmış, ayrılık sonrası Arzu Sabancı suçlu gibi gösterilmişti.

Arzu Sabancı, Hakan ve Hande ayrılığıyla ilgili olarak ise sessizliği bozarak

'Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik.' ifadelerini kullanmıştı

Özge Ulusoy hakkında da geçmişte kendisiyle ilgili yapılan “istenmiyor” iddialarına dair Arzu Sabancı açıklamasında şunları söylemişti:

'Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum. Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi.'

Sabancı'nın Ulusoy hakkında yaptığı benzer açıklamanın detaylarından bahsetmiştik:

Yıllar önce Hacı Sabancı ile yaşadığı aşk ve Sabancı ailesinden aldığı "istenmeyen gelin" etiketiyle magazin gündemini sallayan Özge Ulusoy, bugün bambaşka bir sürprizle sosyal medyada karşımıza çıktı.

Yıllar önce Hacı Sabancı ile yaşadığı aşk ve Sabancı ailesinden aldığı “istenmeyen gelin” etiketiyle magazin gündemini sallayan Özge Ulusoy, bugün bambaşka bir sürprizle sosyal medyada karşımıza çıktı.

Özge Ulusoy, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı şık pozlarıyla yine dikkatleri üzerine çekerken, aynı gün Arzu Sabancı da aynı elbiseyi giydi ve pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu “pişti”yi hemen fark etti! 

Yıllar sonra Arzu Sabancı ve Özge Ulusoy’un aynı gün aynı elbiseyle poz vermesiyle sosyal medya yeniden çalkalanırken, geçmişte yaşanan bu ilişkiler ve ayrılık hikayeleri de tekrar gündeme gelmiş oldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
