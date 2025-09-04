Ala Tokel'in Kardeşi Tara Tokel Adına Yazılan Şarkının Ardından Taciz ve Zorbalığa Maruz Kaldığını Açıkladı

Ancak şarkının adı, müzikseverler arasında başka bir ismi de gündeme getirdi: Ala Tokel. Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi olarak tanınan özel hayatı ve ilişkileriyle de gündeme gelen Ala Tokel'in kardeşi Tara zaman zaman sosyal medya hesabında ablasıyla görünürlük kazanıyordu.

Şarkının sahibi Ege'yi tanımadığını açıklayan Tokel kardeşler sosyal medya hesaplarından, daha önce de rahatsızlıklarını belirttikleri, şarkı sözleri, 'Tara Tokel' isminin kullanılması, hatta şarkıya ait görselin bile Tara Tokel'den oluşması üzerine tepkilerini dile getirdi.