Ala Tokel'in Kardeşi Tara Tokel Adına Yazılan Şarkının Ardından Taciz ve Zorbalığa Maruz Kaldığını Açıkladı
Geçen sene, Ege isimli şarkıcının çıkarttığı “Tara Tokel” isimli şarkı adı ve içeriği nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, şarkıya ismi verilen Tara Tokel’den sert bir açıklama geldi.
Şarkı Ala Tokel'in kardeşi Tara'yı sosyal medyada zorbalık ve tacizle karşı karşıya bırakırken, Tokeller, yaşadığı sürece sessiz kalmayarak şarkıyla ilgili hukuki süreç başlattığını açıkladı.
Ege isimli bir şarkıcının "Tara Tokel" adlı şarkısı, geçtiğimiz yıl müzik dünyasında dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Şarkı sözleri ve adının kullanılması üzerine bir süredir zorbalık ve tacize maruz kaldığını açıklayan Tara Tokel sessizliğini bozdu.
Kardeşi Tara Tokel'in açıklamasını hikayesine ekleyen Ala Tokel şarkı sahibine tepki gösterdi.
Ardından sosyal medya hesabından açıklamalara devam etti.
Ala Tokel, Ege isimli şarkıcı ile mahkemede görüşeceklerini açıkladı.
