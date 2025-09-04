onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ala Tokel'in Kardeşi Tara Tokel Adına Yazılan Şarkının Ardından Taciz ve Zorbalığa Maruz Kaldığını Açıkladı

Ala Tokel'in Kardeşi Tara Tokel Adına Yazılan Şarkının Ardından Taciz ve Zorbalığa Maruz Kaldığını Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.09.2025 - 18:48

Geçen sene, Ege isimli şarkıcının çıkarttığı “Tara Tokel” isimli şarkı adı ve içeriği nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, şarkıya ismi verilen Tara Tokel’den sert bir açıklama geldi.

Şarkı Ala Tokel'in kardeşi Tara'yı sosyal medyada zorbalık ve tacizle karşı karşıya bırakırken, Tokeller, yaşadığı sürece sessiz kalmayarak şarkıyla ilgili hukuki süreç başlattığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ege isimli bir şarkıcının "Tara Tokel" adlı şarkısı, geçtiğimiz yıl müzik dünyasında dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Ege isimli bir şarkıcının "Tara Tokel" adlı şarkısı, geçtiğimiz yıl müzik dünyasında dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Ancak şarkının adı, müzikseverler arasında başka bir ismi de gündeme getirdi: Ala Tokel. Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi olarak tanınan özel hayatı ve ilişkileriyle de gündeme gelen Ala Tokel'in kardeşi Tara zaman zaman sosyal medya hesabında ablasıyla görünürlük kazanıyordu.

Şarkının sahibi Ege'yi tanımadığını açıklayan Tokel kardeşler sosyal medya hesaplarından, daha önce de rahatsızlıklarını belirttikleri, şarkı sözleri, 'Tara Tokel' isminin kullanılması, hatta şarkıya ait görselin bile Tara Tokel'den oluşması üzerine tepkilerini dile getirdi.

Şarkı sözleri ve adının kullanılması üzerine bir süredir zorbalık ve tacize maruz kaldığını açıklayan Tara Tokel sessizliğini bozdu.

Şarkı sözleri ve adının kullanılması üzerine bir süredir zorbalık ve tacize maruz kaldığını açıklayan Tara Tokel sessizliğini bozdu.

'Merhaba,

Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama aylardır yaşadığım bir süreci artık paylaşmam gerektiğini hissediyorum.

Benim ismimle çıkarılan bir şarkı yüzünden uzun süredir zorbalığa ve tacize maruz kalıyorum. Şarkıyı yapan kişiyle hiçbir bağlantım yok. Şarkıda bana doğrudan hakaret edilmese de ismim ve fotoğrafım, kadınları aşağılayan cinsiyetçi sözlerle yan yana getirildi.

Bu süreçte ismim ve bedenim, hiç ait olmadığım bir kitlenin alay ve taciz unsuru haline getirildi. Hiçbir kadının buna maruz kalmaması gerekir. Bu yüzden artık tarafıma şarkıyla ilgili yapılan tüm taciz içerikli dönüşler ve şarkının kendisi için hukuki süreci başlatıyorum.

Sevgiyle,

– Tara Tokel '

Kardeşi Tara Tokel'in açıklamasını hikayesine ekleyen Ala Tokel şarkı sahibine tepki gösterdi.

Kardeşi Tara Tokel'in açıklamasını hikayesine ekleyen Ala Tokel şarkı sahibine tepki gösterdi.

“Programda da söylediğim gibi, rahatsız olduğumuzu çevresine ve kendisine defalarca söylememize rağmen bunlarla bile dalga geçerek tweet atan şarkının gevşek sanatçısı hakkında da hukuki yollara başvuracağımızı bildirmek isterim.”

– Ablası

Ardından sosyal medya hesabından açıklamalara devam etti.

Ala Tokel, Ege isimli şarkıcı ile mahkemede görüşeceklerini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın