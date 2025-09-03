onedio
İzzet Özilhan'la Evliliği İçin Kariyerinden Vazgeçen Yasemin Özilhan'ın Boşanma Haberi X Gündemini Çalkaladı

İzzet Özilhan'la Evliliği İçin Kariyerinden Vazgeçen Yasemin Özilhan'ın Boşanma Haberi X Gündemini Çalkaladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.09.2025 - 13:20

Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmiş ve uzun yıllar kariyerinden ödün vererek özel hayatına odaklanmıştı. Evlilik süresince iki çocuklarıyla birlikte aile yaşamını ön planda tutan Özilhan, sosyal medyada ve magazin gündeminde yer alsa da özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyordu. Bir döneme Doktorlar'daki Ela karakteriyle damga vuran sonrasında kariyerinden vazgeçen ismin boşanma iddiaları X gündemine oturdu.

Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuk kariyerini sonlandırmış ve ailesine odaklanmıştı.

Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuk kariyerini sonlandırmış ve ailesine odaklanmıştı.

Çiftin tanışma hikayesi ise bir hayli dikkat çekici. İzzet Özilhan, 'Doktorlar' dizisinde Yasemin Ergene'yi görüp ilgisini dile getirmiş ve ablasının hastanesinin genel müdürü olması sayesinde Yasemin ile tanışmıştı. Yasemin Özilhan, oyunculuğu bırakarak iş insanı eşiyle yeni bir yaşam kurmuş ve iki çocuklarıyla birlikte sosyetik yaşamın önde gelen isimlerinden biri olmuştu.

Ancak son günlerde, çiftin 14 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddiaları gündeme geldi. 'Gel Konuşalım' programının sunucularından Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı, çiftin boşanma kararı aldığını öne sürdü.

Detaylardan bahsetmiştik:

Henüz Yasemin ve İzzet Özilhan'dan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen evliliğin ihanet yüzünden bittiği iddiaları gündeme yerleşmişti.

Henüz Yasemin ve İzzet Özilhan'dan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen evliliğin ihanet yüzünden bittiği iddiaları gündeme yerleşmişti.

Yakın çevrelerinden gelen iddialar çiftin boşanma kararının kesinleştiğini ve davanın bu hafta içinde görüleceğini gösterirken, Yasemin Özilhan'ın daha önceki boşanma söylentilerine karşı yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme gelmesine rağmen, bu kez sessiz kalması iddiaları alevlendirmişti.

Yasemin Özilhan'ın kariyerinden evlilik için vazgeçmesinin ardından yaşadığı evlilik sürecinin sonlanma aşamasına gelmesi X'te gündeme oturdu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

