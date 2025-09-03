İzzet Özilhan'la Evliliği İçin Kariyerinden Vazgeçen Yasemin Özilhan'ın Boşanma Haberi X Gündemini Çalkaladı
Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmiş ve uzun yıllar kariyerinden ödün vererek özel hayatına odaklanmıştı. Evlilik süresince iki çocuklarıyla birlikte aile yaşamını ön planda tutan Özilhan, sosyal medyada ve magazin gündeminde yer alsa da özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyordu. Bir döneme Doktorlar'daki Ela karakteriyle damga vuran sonrasında kariyerinden vazgeçen ismin boşanma iddiaları X gündemine oturdu.
Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuk kariyerini sonlandırmış ve ailesine odaklanmıştı.
Henüz Yasemin ve İzzet Özilhan'dan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen evliliğin ihanet yüzünden bittiği iddiaları gündeme yerleşmişti.
