Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası Arzu Sabancı'dan Eski Aşıkların Tatil Mekanından Manidar Gönderi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası Arzu Sabancı'dan Eski Aşıkların Tatil Mekanından Manidar Gönderi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.09.2025 - 10:03

Tatillerdeki romantik pozlar, kırmızı halılardaki birliktelikleri ve sosyal medyada paylaştıkları dikkat çeken karelerle uzun süredir gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel ayrılık haberleriyle bir anda magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Hem kullanıcılar hem de sevenleri ani kararın arkasındaki sebepleri merak ederken, Arzu Sabancı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve manidar hamleler gündemi daha da alevlendirdi!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaklaşık üç yıldır devam eden aşkı, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla son buldu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yaklaşık üç yıldır devam eden aşkı, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla son buldu.

Magazin dünyasının favori çifti olarak her adımları mercek altında olan ikilinin, aslında birkaç aydır ilişkilerinde bazı sorunlar yaşadığı konuşuluyordu. 

İşler, Hande Erçel’in sosyal medya hesabından Hakan’la olan tüm fotoğraflarını kaldırmasıyla resmileşti. Hakan Sabancı da benzer şekilde hamleler yaparken, takipçi sayısında dikkat çekici bir artış gözlendi. Fakat asıl magazin bomba, Hakan’ın eski sevgilisi model Jocelyn’in adıyla patladı.

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, Hakan ve Jocelyn’in bir süredir Bodrum’da birlikte olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırdı. Jocelyn’in, Hakan’ın arkadaşı Özlem’le birlikte tatilden fotoğraflar paylaşması bu söylentileri güçlendirdi. Söylentiler sosyal medyada hızla yayıldı ve Jocelyn, iddia edilen aldatma hikayesini yalanlamak zorunda kaldı:

'Bu gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikayeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir ilgim yok.'

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Hakan ve Hande’nin ilişkisine dışarıdan müdahil olan isimler de gündeme geldi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Hakan ve Hande'nin ilişkisine dışarıdan müdahil olan isimler de gündeme geldi.

Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, yıllardır magazin kulislerinde “kaynana etkisi”yle konuşuluyor biliyorsunuz.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ani ayrılığı magazin gündemini sallarken, gözler doğal olarak Arzu Sabancı cephesine çevrildi. Ailenin güçlü figürü olarak bilinen Arzu Sabancı, ayrılığın hemen ardından, sosyal medyada yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Son hamle, Arzu Sabancı’nın, Hakan ve Hande’nin birlikte daha önce tatile gittiği mekanlardan birinde paylaşımda bulunması oldu.

Son hamle, Arzu Sabancı'nın, Hakan ve Hande'nin birlikte daha önce tatile gittiği mekanlardan birinde paylaşımda bulunması oldu.

Ayrılık sonrası dikkatleri üzerine çeken bir diğer detay ise Arzu Sabancı’nın yaptığı manidar paylaşımdı. “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” sözleri sosyal medyada geniş yankı bulurken ayrılığın ise Arzu Sabancı'nın evliliğe karşı tutumu yüzünden geldiği iddia edilmişti.

Ayrılık sonrası magazin gündeminde en çok konuşulan detaylardan biri de Arzu Sabancı’nın hamlesi oldu. Sabancı, Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın daha önce birlikte tatile gittikleri yerden keyif pozu paylaşarak, adeta eski anılara gönderme yaptı. Takipçiler bu paylaşımı, “Ayrılık sonrası dikkat çekici ve manidar bir hamle” olarak yorumladı! 

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu kare, Arzu Hanım’ın ayrılık sürecine dair sessiz ama etkili mesajlarından biri olarak öne çıktı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
