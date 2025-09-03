Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası Arzu Sabancı'dan Eski Aşıkların Tatil Mekanından Manidar Gönderi

Magazin dünyasının favori çifti olarak her adımları mercek altında olan ikilinin, aslında birkaç aydır ilişkilerinde bazı sorunlar yaşadığı konuşuluyordu.

İşler, Hande Erçel’in sosyal medya hesabından Hakan’la olan tüm fotoğraflarını kaldırmasıyla resmileşti. Hakan Sabancı da benzer şekilde hamleler yaparken, takipçi sayısında dikkat çekici bir artış gözlendi. Fakat asıl magazin bomba, Hakan’ın eski sevgilisi model Jocelyn’in adıyla patladı.

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, Hakan ve Jocelyn’in bir süredir Bodrum’da birlikte olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırdı. Jocelyn’in, Hakan’ın arkadaşı Özlem’le birlikte tatilden fotoğraflar paylaşması bu söylentileri güçlendirdi. Söylentiler sosyal medyada hızla yayıldı ve Jocelyn, iddia edilen aldatma hikayesini yalanlamak zorunda kaldı:

'Bu gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikayeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir ilgim yok.'