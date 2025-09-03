onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni Eşi Gülseren Ceylan'la Arasındaki 40 Yaşlık Fark Hakkında Konuşan Mehmet Ali Erbil'e Yorum Yağdı!

Yeni Eşi Gülseren Ceylan'la Arasındaki 40 Yaşlık Fark Hakkında Konuşan Mehmet Ali Erbil'e Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.09.2025 - 09:03

Türk televizyonunun en bilinen isimlerinden Mehmet Ali Erbil, genç eşi Gülseren Ceylan’la olan evliliğiyle magazin gündeminden düşmüyor. Aralarındaki 40 yaşlık fark sık sık tartışma konusu olurken, ünlü şovmenin bu konudaki sözlerine kullanıcılardan yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonunun efsane isimlerinden Mehmet Ali Erbil, yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Türk televizyonunun efsane isimlerinden Mehmet Ali Erbil, yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Renkli kişiliği, televizyonculukta bıraktığı izler ve sağlık sorunlarıyla sık sık haber olan Erbil hakkında son dönemde en çok konuşulan konu ise genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile olan ilişkisi.

Mehmet Ali Erbil’in kendisinden yaşça küçük Gülseren Ceylan ile ilişkisi ortaya çıktığında, magazin manşetleri adeta sallanmıştı.

İlişkinin ilk zamanlarında çift, sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle magazin basınının göbeğine oturmuştu. Gülseren Ceylan’ın yaptığı açıklamalar, Mehmet Ali Erbil’in sosyal medyadaki paylaşımları ve birbirlerinin ardından söyledikleri her seferinde duyanları şaşırtırken bu ilişki evlilikle sonuçlandı.

Çiftin arasındaki yaş farkı sıkça gündem olurken, sosyal medyada da yorumlar peş peşe geldi.

O cevaba kullanıcılar kayıtsız kalamadı:

O cevaba kullanıcılar kayıtsız kalamadı:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın