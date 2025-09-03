Yeni Eşi Gülseren Ceylan'la Arasındaki 40 Yaşlık Fark Hakkında Konuşan Mehmet Ali Erbil'e Yorum Yağdı!

Renkli kişiliği, televizyonculukta bıraktığı izler ve sağlık sorunlarıyla sık sık haber olan Erbil hakkında son dönemde en çok konuşulan konu ise genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile olan ilişkisi.

Mehmet Ali Erbil’in kendisinden yaşça küçük Gülseren Ceylan ile ilişkisi ortaya çıktığında, magazin manşetleri adeta sallanmıştı.

İlişkinin ilk zamanlarında çift, sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle magazin basınının göbeğine oturmuştu. Gülseren Ceylan’ın yaptığı açıklamalar, Mehmet Ali Erbil’in sosyal medyadaki paylaşımları ve birbirlerinin ardından söyledikleri her seferinde duyanları şaşırtırken bu ilişki evlilikle sonuçlandı.