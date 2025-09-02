Nilperi Şahinkaya'nın Annesinin Cenazesindeki Görüntüleri Kısa Sürede X'te Tartışma Yarattı
Ekranların sevilen oyuncusu Nilperi Şahinkaya, yaşadığı büyük acıyla gündeme geldi. Kanserle mücadelesine yenik düşen annesinin vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu, dostlarının desteğiyle annesini son yolculuğuna uğurladı. Ancak cenazede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın uzun süredir sürdürdüğü kanser mücadelesini kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Eylül 2025 Pazartesi günü, öğle namazını takiben Levent Afet Yolal Camii’nde gerçekleştirilen törende Meltem Vural son yolculuğuna uğurlandı.
X kullanıcıları arasında tartışma yaratan o görüntülere gelen tepkileri şöyle bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın