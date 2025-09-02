onedio
Nilperi Şahinkaya'nın Annesinin Cenazesindeki Görüntüleri Kısa Sürede X'te Tartışma Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
02.09.2025 - 08:59

Ekranların sevilen oyuncusu Nilperi Şahinkaya, yaşadığı büyük acıyla gündeme geldi. Kanserle mücadelesine yenik düşen annesinin vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu, dostlarının desteğiyle annesini son yolculuğuna uğurladı. Ancak cenazede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın uzun süredir sürdürdüğü kanser mücadelesini kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim.” ifadeleriyle annesine veda eden Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.

1 Eylül 2025 Pazartesi günü, öğle namazını takiben Levent Afet Yolal Camii’nde gerçekleştirilen törende Meltem Vural son yolculuğuna uğurlandı.

X kullanıcıları arasında tartışma yaratan o görüntülere gelen tepkileri şöyle bırakalım:

