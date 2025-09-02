Nilperi Şahinkaya'nın Annesinin Cenazesindeki Görüntüleri Kısa Sürede X'te Tartışma Yarattı

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim.” ifadeleriyle annesine veda eden Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.