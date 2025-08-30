7 Yıllık İlişkisiyle İlgili Evlilik Sorusu Alınca Afallayan Çağlar Ertuğrul X Halkının Tepkisini Topladı
2.Sayfa'dan Okan Mermer'in evlilik soruları ile karşılaşan Çağlar Ertuğrul, verdiği yanıtla magazin gündemini hareketlendirdi. Uzun süredir birlikte olduğu Kayla Manukyan ile bir düğüne katılan isim evlilik soruları karşısında ne diyeceğini bilemedi. Topu sevgilisine atmak isterken afallayan idim kısa sürede sosyal medyada tepkiler çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul, oyunculuğu, doğallığı ve esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağlar Ertuğrul, 7 yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan ile katıldığı bir düğünde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının evlilik soruları karşısında afallayan Çağlar Ertuğrul'un o anları gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın