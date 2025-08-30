onedio
7 Yıllık İlişkisiyle İlgili Evlilik Sorusu Alınca Afallayan Çağlar Ertuğrul X Halkının Tepkisini Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2025 - 15:43

2.Sayfa'dan Okan Mermer'in evlilik soruları ile karşılaşan Çağlar Ertuğrul, verdiği yanıtla magazin gündemini hareketlendirdi. Uzun süredir birlikte olduğu Kayla Manukyan ile bir düğüne katılan isim evlilik soruları karşısında ne diyeceğini bilemedi. Topu sevgilisine atmak isterken afallayan idim kısa sürede sosyal medyada tepkiler çekti.

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul, oyunculuğu, doğallığı ve esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ekranların başarılı oyuncusu Çağlar Ertuğrul, her rolüyle dikkat çekmeyi başaran isimlerden biri. “Fazilet Hanım ve Kızları”nda Yağız Egemen karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan ardından her rolün altından başarıyla kalkan isim birçok projede yer aldı. 

“Teşkilat” dizisinde Serdar Kılıçaslan karakterini canalandıran sinema projeleri “Dağ” ve “Dağ II” isimli filmlerde de adından bahsettiren isim özel hayatıyla da zaman zaman odak noktası oluyor.

Uzun süredir stilist Kayla Manukyan ile aşk yaşayan Çağlar Ertuğrul geçtiğimiz gece sevgilisiyle bir düğüne katıldı.

Çağlar Ertuğrul, 7 yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan ile katıldığı bir düğünde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının evlilik soruları karşısında afallayan Çağlar Ertuğrul'un o anları gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
