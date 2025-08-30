onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Merakla Bekleniyordu: Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ Dizisindeki Partneri Belli Oldu!

Merakla Bekleniyordu: Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ Dizisindeki Partneri Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2025 - 13:43

Yeni sezonun merakla beklenen dizisi ABİ'de başrol oyuncusunun partneri sonunda belli oldu. Kadroya katılan güçlü isim Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerini canlandıracak. Seyirciler şimdiden bu sürpriz ikilinin ekrandaki uyumunu merak etmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapım, aile bağlarını, vicdan muhasebesini ve geçmişle hesaplaşmayı merkezine alan güçlü bir dram olarak şimdiden büyük merak uyandırdı.

Dizide İmirzalıoğlu, ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah olan Doğan karakterine hayat veriyor. Yıllar sonra kardeşinin düğünü için memleketine dönen Doğan, hem ailesiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

OGM Pictures'ın yaptığı paylaşıma göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ'deki partneri güzel oyuncu Afra Saraçoğlu oldu.

OGM Pictures'ın yaptığı paylaşıma göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ'deki partneri güzel oyuncu Afra Saraçoğlu oldu.

Saraçoğlu, dizide “Çağla” karakterine hayat verecek. Çağla’nın hikayedeki rolü henüz gizli tutulsa da, karakterin Doğan’ın (Kenan İmirzalıoğlu) hayatında önemli kırılmalara yol açacak biri olacağı kulislerde konuşuluyor.

Dizinin arkasında güçlü bir kadro var. Senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alırken; yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor. Yapımcılığını ise OGM Pictures üstleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
4
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın