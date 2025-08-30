Merakla Bekleniyordu: Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ Dizisindeki Partneri Belli Oldu!
Yeni sezonun merakla beklenen dizisi ABİ'de başrol oyuncusunun partneri sonunda belli oldu. Kadroya katılan güçlü isim Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerini canlandıracak. Seyirciler şimdiden bu sürpriz ikilinin ekrandaki uyumunu merak etmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OGM Pictures'ın yaptığı paylaşıma göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ'deki partneri güzel oyuncu Afra Saraçoğlu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın