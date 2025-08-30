Estetik Kervanına Katıldı: Güzelliğiyle Büyüleyen Esra Bilgiç’in Estetikli Yüzü Doğal Haliyle Karşılaştırıldı!

Yeni sezonun en çok konuşulan dijital projelerinden biri olan “Maestro”, Esra Bilgiç’in dönüş projesi olarak da öne çıkıyor. Diriliş: Ertuğrul’daki “Halime Hatun” karakteriyle hafızalara kazınan Bilgiç, bu kez çok farklı bir rolle izleyici karşısına geçiyor. Güzel oyuncu, dizide Cinayet Büro’nun zeki ve karizmatik başkomiseri Pervin Reşat’a hayat verecek. İlk kareleri yayınlanan Bilgiç, sert bakışları ve yeni imajıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. “Hem güzelliği hem oyunculuğuyla dizinin en dikkat çeken ismi olacak” yorumları yapılan Bilgiç, “Maestro” sayesinde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.