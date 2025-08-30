onedio
Estetik Kervanına Katıldı: Güzelliğiyle Büyüleyen Esra Bilgiç’in Estetikli Yüzü Doğal Haliyle Karşılaştırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2025 - 09:09

Yer aldığı dizilerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç, yeni sezonda da izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez sadece projeleriyle değil, estetik hamlesiyle de magazin gündeminde!

Türk televizyon dünyasının en dikkat çeken oyuncularından biri olan Esra Bilgiç, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile uzun süredir gündemden düşmüyor.

Yeni sezonun en çok konuşulan dijital projelerinden biri olan “Maestro”, Esra Bilgiç’in dönüş projesi olarak da öne çıkıyor. Diriliş: Ertuğrul’daki “Halime Hatun” karakteriyle hafızalara kazınan Bilgiç, bu kez çok farklı bir rolle izleyici karşısına geçiyor. Güzel oyuncu, dizide Cinayet Büro’nun zeki ve karizmatik başkomiseri Pervin Reşat’a hayat verecek. İlk kareleri yayınlanan Bilgiç, sert bakışları ve yeni imajıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. “Hem güzelliği hem oyunculuğuyla dizinin en dikkat çeken ismi olacak” yorumları yapılan Bilgiç, “Maestro” sayesinde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Esra Bilgiç’in özel hayatındaki en dikkat çekici başlık ise şüphesiz ki Faruk Sabancı ile yaşadığı aşk oldu

2024’ün sonlarında el ele görüntülenmeleriyle başlayan ilişki, kısa sürede sosyal medyada paylaşılan romantik karelerle gündem yaratmıştı. Kulislerde, güzel oyuncunun Sabancı ailesiyle tanıştığı ve ilişkinin evliliğe doğru ilerlediği iddiaları konuşulsa da taraflardan şimdilik evlilikle ilgili bir ipucu gelmedi.

Özellikle Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının sona ermesi sonrası, Esra Bilgiç’in Faruk Sabancı ile ilişkisi yeniden magazin manşetlerine taşıdı. 'Acaba Esra Bilgiç de Sabancı ailesine girebilecek mi?' sorusu magazine yerleşirken ikilinin ilişkisi de sağlam adımlarla devam ediyor.

Ancak Esra Bilgiç’in magazin gündemini en çok meşgul eden gelişme, yaptırdığı estetik operasyonlar oldu.

@bay.magazin'in haberine göre, yüz hatlarında gözle görülür bir değişim yaşayan güzel oyuncu, sosyal medyada çok konuşuldu. Yanaklarındaki ve çene hattındaki değişimle sosyal medya kullanıcıları Bilgiç'in son halini önceki haliyle karşılaştırınca eleştiriler gecikmedi.

