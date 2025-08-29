Aygün Aydın, Efe Rıza Zorlu'nun Kendisine Attığı Mesajları Sosyal Medya Hesabından İfşaladı!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığıyla gündeme gelen Aygün Aydın, paylaşımları ve göndermeleriyle adından bahsettiriyordu. Aydın, bu kez golf sporcusu Efe Rıza Zorlu’dan gelen mesajları ifşa ederek dikkatleri üzerine çekti.
Aydın, sosyal medyada paylaştığı ekran görüntülerinde Zorlu’nun ısrarlı mesajlarını paylaştı. Mesajlarda Zorlu'nun birkaç ay önce ikilinin Kanyon’da buluştuklarını hatırlattığı ve Aydın’ı özlediğini söylediği görüldü.
Yıllardır Hakan Sabancı’ya geçmişteki ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın, şimdilerde Hande Erçel'e biten ilişkisinin ardından yaptığı göndermelerle adından bahsettiriyor.
“Her şey vaktine ve aslına esirdir” paylaşımıyla gündeme oturan Aygün Aydın çok konuşulurken, yine yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Aygün Aydın, Efe Rıza Zorlu'nun kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
