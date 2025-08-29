Aygün Aydın, Efe Rıza Zorlu'nun Kendisine Attığı Mesajları Sosyal Medya Hesabından İfşaladı!

Aydın'ın “Size karşı özel bir ilgim yok, bu yüzden özlemenizi gerektirecek bir münasebetimiz de mevcut değil Efe Bey. İyi akşamlar.” mesajı dikkat çekti.

Zorlu’nun numara talebine de sert yanıt veren Aydın'ın “Sizinle görüşmek istemeyen veya ilgi duymayan herkes size göre bot mu? Numaramı vermek zorunda mıyım anlamadım ne bu ısrar.” ifadelerini kullandığı görüldü.

“Ben bu soy isimlerine güvenerek her şeyi kendine hak gören veliaht çocuklarının peşimi ısrarla bırakmayışından çok sıkıldım açıkçası.” ifadelerini kullanan Aygün Aydın, Efe Rıza Zorlu'nun mesajlarına tepki gösterdi.