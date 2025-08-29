onedio
Aygün Aydın, Efe Rıza Zorlu'nun Kendisine Attığı Mesajları Sosyal Medya Hesabından İfşaladı!

Ecem Dalgıçoğlu
29.08.2025 - 23:58

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığıyla gündeme gelen Aygün Aydın, paylaşımları ve göndermeleriyle adından bahsettiriyordu. Aydın, bu kez golf sporcusu Efe Rıza Zorlu’dan gelen mesajları ifşa ederek dikkatleri üzerine çekti.

Aydın, sosyal medyada paylaştığı ekran görüntülerinde Zorlu’nun ısrarlı mesajlarını paylaştı. Mesajlarda Zorlu'nun birkaç ay önce ikilinin Kanyon’da buluştuklarını hatırlattığı ve Aydın’ı özlediğini söylediği görüldü.

Yıllardır Hakan Sabancı’ya geçmişteki ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın, şimdilerde Hande Erçel'e biten ilişkisinin ardından yaptığı göndermelerle adından bahsettiriyor.

Yazın en çok konuşulan magazin gündemlerinden biri  Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yılı aşkın süren büyük aşklarını geçtiğimiz gün noktalaması oldu. Ayrılığın ardından önce kaynana Arzu Sabancı’nın, sonra da eski sevgili Aygün Aydın’ın yaptığı paylaşımlar magazin dünyasında büyük ses getirdi.

“Her şey vaktine ve aslına esirdir” paylaşımıyla gündeme oturan Aygün Aydın çok konuşulurken, yine yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Aygün Aydın’ın bu hamleleri gündemi sarsarken, Hakan Sabancı’nın eski aşkı, golf sporcusu Efe Rıza Zorlu’nun kendisine attığı mesajları ifşaladı.

Aygün Aydın, Efe Rıza Zorlu'nun kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı:

Aydın'ın “Size karşı özel bir ilgim yok, bu yüzden özlemenizi gerektirecek bir münasebetimiz de mevcut değil Efe Bey. İyi akşamlar.” mesajı dikkat çekti.

Zorlu’nun numara talebine de sert yanıt veren Aydın'ın “Sizinle görüşmek istemeyen veya ilgi duymayan herkes size göre bot mu? Numaramı vermek zorunda mıyım anlamadım ne bu ısrar.” ifadelerini kullandığı görüldü.

“Ben bu soy isimlerine güvenerek her şeyi kendine hak gören veliaht çocuklarının peşimi ısrarla bırakmayışından çok sıkıldım açıkçası.” ifadelerini kullanan Aygün Aydın, Efe Rıza Zorlu'nun mesajlarına tepki gösterdi.

