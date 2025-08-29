Küçük Sırlar Dizisinin Arzu'su İpek Karapınar ve Yönetmen Ali Balcı Evlendi!
2010’ların başında ekranlara gelen ve kısa sürede özellikle genç izleyici kitlesi arasında büyük bir popülarite yakalayan Küçük Sırlar şimdilerde bile popülaritesini koruyor.
Dizide Arzu karakterine hayat veren İpek Karapınar geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
İlişkileri, Kapadokya'da başlayan Ali Balcı ve İpek Karapınar kısa süren bir birlikteliğin ardından evlendi.
