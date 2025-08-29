onedio
Küçük Sırlar Dizisinin Arzu'su İpek Karapınar ve Yönetmen Ali Balcı Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
29.08.2025 - 21:15

Küçük Sırlar dizisinde Arzu karakteriyle tanınan sonrasında Kırgın Çiçekler, Adını Kalbime Yazdım ve Bir Zamanlar İstanbul gibi projelerde rol alan İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile evlendi.

2010’ların başında ekranlara gelen ve kısa sürede özellikle genç izleyici kitlesi arasında büyük bir popülarite yakalayan Küçük Sırlar şimdilerde bile popülaritesini koruyor.

2010-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisi, genç izleyicilerin hafızasına adeta kazınmıştı. Özellikle 2010 yaz sezonunda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizi, gelecek vaat eden oyuncu kadrosuyla izleyenleri büyülemişti.

Burak Özçivit, Sinem Kobal, Merve Boluğur, Gonca Vuslateri, Kadir Doğulu, Birkan Sokullu ve İpek Karapınar gibi isimleri genç ve enerjik halleriyle izlediğimiz Küçük Sırlar, Gossip Girl havasındaki senaryosuyla Türk televizyonlarına alışık olunmayan bir tarz getirmiş ve iki sezon boyunca yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekmişti.

Dizide Arzu karakterine hayat veren İpek Karapınar geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Dizinin ardından oyunculuk kariyerine devam eden ve Kırgın Çiçekler dizisinde Feride Güngör karakterine hayat veren Karapınar, sağlık sorunları nedeniyle bu projeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sonrasında oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden İpek Karapınar, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyordu.

İlişkileri, Kapadokya'da başlayan Ali Balcı ve İpek Karapınar kısa süren bir birlikteliğin ardından evlendi.

