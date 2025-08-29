onedio
Saç Baş Birbirlerine Girmişlerdi: Rapçi Aisu, Lil Zey'le Kavgasının Ardından Açıklamada Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2025 - 16:54

Ünlü bir markanın lansman gecesi sonrası genç rapçiler Lil Zey ve Aisu arasında yaşanan kavga magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre tartışmaya dansçı Majnoon da dahil oldu. Geceye damga vuran olayların ardından sessizliğini bozan Aisu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem yaşadıklarını anlattı hem de hukuki süreci başlattığını duyurdu.

İstanbul’da düzenlenen bir markanın lansman etkinliği, gece sonunda büyük bir kavgaya sahne oldu. Rap dünyasının genç isimleri Lil Zey (Zeynep Tanyalçın) ve Aisu (Su Özcan) mekan çıkışında birbirine girdi.

İddialara göre, kapı önünde oturan Lil Zey’in Aisu’ya hakaret ettiği, elindeki alkolü üzerine döktüğü ve ardından yumruk attığı öne sürüldü. Aisu, yaşanan kavganın yalnızca Lil Zey’le sınırlı kalmadığını, Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamalarındaki dans performansıyla tanınan “Majnoon” lakaplı Mecnun Giasar’ın da kendisine hakaret edip yüzüne alkol fırlattığını belirtti.

Rapçi ayrıca, kendisini korumadığını iddia ettiği mekan güvenliklerinden de şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, Lil Zey’in emniyet kayıtlarında iki ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Olayların ardından sessizliğini bozan Aisu (Su Özcan), sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı:

'28 Ağustos 2025 gecesi İstanbul Modern Müzesi’nde katıldığım bir etkinlikte, saldırıya ve ağır hakaretlere maruz kaldım.

Hiçbir sebep yokken, Lil Zey lakaplı Zeynep Tanyalçın şahsıma küfür ve hakaret etmeye başladı ve elindeki alkolü üstüme döktü. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, bu kez Majnoon lakaplı Mecnun Giasar aynı şekilde elindeki alkolü üzerime döktü ve ağıza alınmayacak küfürlerle saldırdı.

Olay anında büyük bir kaos yaşandı, Zeynep Tanyalçın (Lil Zey) saldırarak zorbaca yüksek sesle tehditler savurmaya devam etti. Ancak güvenlik görevlileri beni korumak yerine etkinlikten dışarı çıkardı. İstanbul Modern’in bu ihmali sebebiyle ciddi bir psikolojik travma yaşadım ve kendimi tamamen savunmasız hissettim.

Ayrıca kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için belirtmek isterim ki, bu olayda adı geçen Zeynep Tanyalçın (Lil Zey)’in iki ayrı suç kaydı resmi kayıtlarda mevcuttur.

Yaşanan saldırı, hakaretler ve güvenlik zafiyetleri nedeniyle, şahıslar ve görevini yerine getirmeyen güvenlik görevlileri hakkında hukuki süreci başlattım. Olaydan hemen sonra darp raporu aldım, kamera kayıtlarının incelenmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli başvurular yaptım.

Bu açıklamayı, hem yaşadığım saldırının herkes tarafından bilinmesi hem de hiçbir sanatçının veya bireyin bir etkinlikte kendini güvensiz hissetmemesi için yapıyorum.

Sadece erkekler tarafından değil, kadının kadına şiddet uygulamasını kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim.

Aisu'

