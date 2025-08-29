Saç Baş Birbirlerine Girmişlerdi: Rapçi Aisu, Lil Zey'le Kavgasının Ardından Açıklamada Bulundu!
Ünlü bir markanın lansman gecesi sonrası genç rapçiler Lil Zey ve Aisu arasında yaşanan kavga magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre tartışmaya dansçı Majnoon da dahil oldu. Geceye damga vuran olayların ardından sessizliğini bozan Aisu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem yaşadıklarını anlattı hem de hukuki süreci başlattığını duyurdu.
İstanbul’da düzenlenen bir markanın lansman etkinliği, gece sonunda büyük bir kavgaya sahne oldu. Rap dünyasının genç isimleri Lil Zey (Zeynep Tanyalçın) ve Aisu (Su Özcan) mekan çıkışında birbirine girdi.
Rapçi ayrıca, kendisini korumadığını iddia ettiği mekan güvenliklerinden de şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, Lil Zey’in emniyet kayıtlarında iki ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Olayların ardından sessizliğini bozan Aisu (Su Özcan), sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
