İş İnsanı Ali Vakkas Altınbaş'ın 11 Yıldır Sürdürdüğü Yasak Aşkını Eve Gelen Su Tankeri Şoförü İfşaladı!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/alti...
Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in özel haberine göre, iş insanı Ali Vakkas Altınbaş’ın 11 yıl boyunca sürdürdüğü ve bir kız çocuk dünyaya gelen gizli ilişkisi, Kıbrıs’taki evine su taşıyan tanker şoförünün “Öteki eve de su verdik” sözleriyle ifşa oldu.
Akademisyen Özlem E. ile sürdürdüğü ilişkinin ve bu birliktelikten dünyaya gelen bebeğin, yıllarca eşinden gizlendiği ortaya çıktı. Yıllardır saklanan sır, şoförün dikkatsizliğiyle gün yüzüne çıktı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in özel haberine göre, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vakkas Altınbaş’ın yıllardır gizli tuttuğu aşk hayatı, Kıbrıs’taki evine su taşıyan tanker şoförünün “Öteki eve de su verdik” itirafıyla ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu itiraf üzerine Aliye Altınbaş, şüphelenerek söz konusu evi ve yaşananları araştırdı. Oğlu O.A., annesine babasının uzun süredir devam eden ilişkisini ve Özlem E.’den bir çocukları olduğunu açıkladı.
Özlem E., hukuki süreç başlatarak, Aliye Altınbaş hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.
Vakkas Altınbaş'ın geçmişte katılığı bir konferanstaki sözleri dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın