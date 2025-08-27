onedio
İş İnsanı Ali Vakkas Altınbaş'ın 11 Yıldır Sürdürdüğü Yasak Aşkını Eve Gelen Su Tankeri Şoförü İfşaladı!

Ecem Dalgıçoğlu
27.08.2025 - 16:02

Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in özel haberine göre, iş insanı Ali Vakkas Altınbaş’ın 11 yıl boyunca sürdürdüğü ve bir kız çocuk dünyaya gelen gizli ilişkisi, Kıbrıs’taki evine su taşıyan tanker şoförünün “Öteki eve de su verdik” sözleriyle ifşa oldu. 

Akademisyen Özlem E. ile sürdürdüğü ilişkinin ve bu birliktelikten dünyaya gelen bebeğin, yıllarca eşinden gizlendiği ortaya çıktı. Yıllardır saklanan sır, şoförün dikkatsizliğiyle gün yüzüne çıktı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/alti...
Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in özel haberine göre, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vakkas Altınbaş’ın yıllardır gizli tuttuğu aşk hayatı, Kıbrıs’taki evine su taşıyan tanker şoförünün “Öteki eve de su verdik” itirafıyla ortaya çıktı.

İş insanının akademisyen Özlem E. ile sürdürdüğü 11 yıllık ilişkiden dünyaya gelen bebeğin Vakkas Altınbaş tarafından nüfusuna geçirildiği öğrenildi.

Olayın detaylarına göre, Özlem E. yaklaşık 7 yıl önce Kıbrıs’taki üniversitede öğrenciyken Altınbaş’la tanıştı. Günümüzde Kıbrıs’ta akademisyen olarak görev yapan Özlem E., Altınbaş’la ilişkisini uzun süre sır gibi sakladı ve üç yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İddialara göre, Vakkas Altınbaş, bebeğe karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirerek tüm doğum günlerine katıldı ve masraflarını karşıladı.

Ancak, yıllarca eşinden gizlenen ilişki, tanker şoförünün dikkatsiz sözleriyle açığa çıktı. Şoför, Altınbaş’ın eşine su taşırken “Öteki eve de su verdik” diyerek gizli aşkı gün yüzüne çıkardı.

Bu itiraf üzerine Aliye Altınbaş, şüphelenerek söz konusu evi ve yaşananları araştırdı. Oğlu O.A., annesine babasının uzun süredir devam eden ilişkisini ve Özlem E.’den bir çocukları olduğunu açıkladı.

İddiaya göre, olayın ortaya çıkmasının ardından Aliye Altınbaş, Kıbrıs’taki malikanelerinden Vakkas Altınbaş’ın eşyalarını çıkarttırdı ve kapıların kilitlerini değiştirdi. Bu süreçte Özlem E., evine gelen Aliye Altınbaş’ın kendisini ve kızını tehdit ettiğini söyleyerek Lapta Polis Karakolu’na gidip şikayette bulundu.

Özlem E., hukuki süreç başlatarak, Aliye Altınbaş hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

Patronlar Dünyası’na konuşan Özlem E., “Vakkas hayatımın aşkı. Bu ilişkiyi 11 yıl boyunca bir sır gibi yaşadım. Aramızdaki yaş farkı sadece bir sayıdan ibaret. Vakkas beni ve kızımı seviyor. Bundan sonra hiç kimsenin bizi rahatsız etmesine izin vermeyeceğim” dedi.

Vakkas Altınbaş'ın geçmişte katılığı bir konferanstaki sözleri dikkat çekti.

'Eşinize evde sır veriyor musunuz? sorusuna 'Ben her konunun her şeyin eşinize anlatılmasından yanayım. Açıksa, temizse, kalbiniz şeyse, eşinize anlatın. Başkasından öğrenmesindense sizden bilmesi gerekir. Sırrın verilmesi, konunun konuşulması lazım. Eşinize o kadar değer verin ki... Çocuklarınızın anası... Sabah çıkıp, akşam gelmek değil gün içinde de arayın. İnsanın eşi insanın kaderini değiştiriyor. Ondan bir şey saklanmaz, insanın geleceğini belirliyor. Sevgi olayı, eş olayı. Bir insan eşini, yuvasını götüremezse işinde de başarılı olamaz, ben buna inanlardanım. Başkası görmeden, duymadan ben anlatırım. Başka yerden duyduğu zaman sıkıntı olur. Ben mesela gün içinde bir röportaj yaparsam bunu anlatırım...' şeklinde yanıt veren ismin o sözleri yeniden gündeme oturdu.

