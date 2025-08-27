İş İnsanı Ali Vakkas Altınbaş'ın 11 Yıldır Sürdürdüğü Yasak Aşkını Eve Gelen Su Tankeri Şoförü İfşaladı!

'Eşinize evde sır veriyor musunuz? sorusuna 'Ben her konunun her şeyin eşinize anlatılmasından yanayım. Açıksa, temizse, kalbiniz şeyse, eşinize anlatın. Başkasından öğrenmesindense sizden bilmesi gerekir. Sırrın verilmesi, konunun konuşulması lazım. Eşinize o kadar değer verin ki... Çocuklarınızın anası... Sabah çıkıp, akşam gelmek değil gün içinde de arayın. İnsanın eşi insanın kaderini değiştiriyor. Ondan bir şey saklanmaz, insanın geleceğini belirliyor. Sevgi olayı, eş olayı. Bir insan eşini, yuvasını götüremezse işinde de başarılı olamaz, ben buna inanlardanım. Başkası görmeden, duymadan ben anlatırım. Başka yerden duyduğu zaman sıkıntı olur. Ben mesela gün içinde bir röportaj yaparsam bunu anlatırım...' şeklinde yanıt veren ismin o sözleri yeniden gündeme oturdu.