Hamile Oyuncu Beste Kökdemir Bir Kullanıcının Doğmamış Bebeğine Yaptığı Cani Yorumu İfşaladı!

İlk çıkışını 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Aslı karakteriyle yapan Beste Kökdemir, kısa sürede güzelliği ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yaşta adım attığı televizyon dünyasında Tatlı Küçük Yalancılar ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi iddialı projelerde yer alan Kökdemir, başrollerini üstlendiği Her Yerde Sen ve Benim Tatlı Yalanım dizileriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Son olarak 2022’de Benim Tatlı Yalanım dizisindeki başrolüyle adından sıkça söz ettiren oyuncu, şimdi özel hayatıyla gündemde.

Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine giren oyuncu, düğün sonrası yaptığı sürpriz açıklamayla anne olacağını duyurdu.