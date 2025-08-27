onedio
Hamile Oyuncu Beste Kökdemir Bir Kullanıcının Doğmamış Bebeğine Yaptığı Cani Yorumu İfşaladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2025 - 13:42

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan oyuncu Beste Kökdemir, bu kez sosyal medyada maruz kaldığı skandal bir yorumla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcısının doğmamış bebeğiyle ilgili yazdığı ağır sözler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu, o yorumun ardından öfkesini dile getirdi.

Güzelliği ve yeteneğiyle ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Beste Kökdemir, hayranlarını iki mutlu haberi birden vererek sevindirmişti.

İlk çıkışını 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Aslı karakteriyle yapan Beste Kökdemir, kısa sürede güzelliği ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yaşta adım attığı televizyon dünyasında Tatlı Küçük Yalancılar ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi iddialı projelerde yer alan Kökdemir, başrollerini üstlendiği Her Yerde Sen ve Benim Tatlı Yalanım dizileriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Son olarak 2022’de Benim Tatlı Yalanım dizisindeki başrolüyle adından sıkça söz ettiren oyuncu, şimdi özel hayatıyla gündemde.

Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine giren oyuncu, düğün sonrası yaptığı sürpriz açıklamayla anne olacağını duyurdu.

Beste Kökdemir, uzun süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatak ile 6 Mayıs 2025’te aile arasında sade bir nişan töreni gerçekleştirmişti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sosyal medyada beğeni toplamıştı.

İkilinin düğünü 4 Temmuz 2025’te gerçekleşti. Görkemli törenin ardından Beste Kökdemir, sosyal medya hesabından ultrason karesini paylaşarak anne olacağını müjdeledi. Böylece düğün ve bebek haberiyle hayranlarına çifte mutluluk yaşatan çift, 2025’in en konuşulan magazin gelişmelerinden birine imza attı.

Geçtiğimiz dakikalarda ise oyuncu Beste Kökdemir bir fotoğrafına sosyal medyadan gelen yorumlarla sarsıldı.

Doğmamış bebeğine gelen 'İnşallah doğmaz ölür' yorumuna isyan eden Beste Kökdemir şu ifadeleri kullandı:

'Hayatım boyunca birçok kez linç yedim ve gerçekten umursamamayı öğrendim ama böylesini hiç görmemiştim. Nutkum tutuldu ve hiçbir kısmına anlam veremiyorum.

Duygularımı daha açık yazmaya dilim varmıyor. Nasıl bir öfke hissettiğimi size anlatamam. Bunu yazanın da bir insan olduğunu düşündüğüm noktada tamamen tıkanıyorum.

Lütfen ruh hastalarını teşhir edip aramızda yaşamamaları sağlamak için ne gerekiyorsa yapalım.'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
