Hamile Oyuncu Beste Kökdemir Bir Kullanıcının Doğmamış Bebeğine Yaptığı Cani Yorumu İfşaladı!
Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan oyuncu Beste Kökdemir, bu kez sosyal medyada maruz kaldığı skandal bir yorumla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcısının doğmamış bebeğiyle ilgili yazdığı ağır sözler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu, o yorumun ardından öfkesini dile getirdi.
Güzelliği ve yeteneğiyle ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Beste Kökdemir, hayranlarını iki mutlu haberi birden vererek sevindirmişti.
Beste Kökdemir, uzun süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatak ile 6 Mayıs 2025’te aile arasında sade bir nişan töreni gerçekleştirmişti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sosyal medyada beğeni toplamıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda ise oyuncu Beste Kökdemir bir fotoğrafına sosyal medyadan gelen yorumlarla sarsıldı.
