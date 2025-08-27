onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Taciz İddialarına Karışan Tayanç Ayaydın'ın Özür Açıklamasının Ardından Seren Serengil'in Desteği Tepki Çekti

Taciz İddialarına Karışan Tayanç Ayaydın'ın Özür Açıklamasının Ardından Seren Serengil'in Desteği Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2025 - 09:01

Oyuncu Tayanç Ayaydın hakkında ortaya atılan taciz iddiaları magazin gündemine damga vurdu. İlk açıklamalarından sonra sessizlik bozuldu, iddia sahibi Doğa Lara Akkaya yeni bir paylaşım yaparak 'özür' açıklamasına tepki gösterdi. Son olarak ise Seren Serengil’in yaptığı çıkış, tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Serengil, Ayaydın’a yönelik suçlamaların iftira olduğunu savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılbaşı gecesi gönderilen bir mesajın ifşasıyla başlayan süreçte Tayanç Ayaydın, duygusal tepki vermemek için açıklamayı ertelediğini söylemiş, yanlış anlaşılan bir iletişimin büyütüldüğünü ifade etmişti.

Yılbaşı gecesi gönderilen bir mesajın ifşasıyla başlayan süreçte Tayanç Ayaydın, duygusal tepki vermemek için açıklamayı ertelediğini söylemiş, yanlış anlaşılan bir iletişimin büyütüldüğünü ifade etmişti.

'Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi tacizetmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir — ben bunların hiçbirini yapmadım.' şeklinde konuşan isme ilk cevap Doğa Lara Akkaya'dan gelmişti.

Ayaydın çıkan ifşaların ardından yaptığı ilk açıklamanın detaylarından burada bahsetmiştik:

Ancak bu açıklamaya karşılık olarak iddia sahibi Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak Ayaydın’ın sözlerini kabul etmediğini ve yaşadıklarının arkasında durduğunu vurgulamıştı.

Ancak bu açıklamaya karşılık olarak iddia sahibi Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak Ayaydın’ın sözlerini kabul etmediğini ve yaşadıklarının arkasında durduğunu vurgulamıştı.

Açıklamasında 'Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu, kimseyi tetiklemeden bunu yapmak istediğimi düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç Bey ama sizin canınız sıkılmasın, şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem.' ifadelerine yer veren Doğa Lara Akkaya'nın sabrı taşmıştı.

O açıklamanın detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz:

Gelelim asıl olaya, Seren Serengil'in Tayanç Ayaydın'ın yaptığı açıklamanın ardından bir kullanıcıya verdiği cevap @yorum.ifsa'nın ağına takıldı.

Gelelim asıl olaya, Seren Serengil'in Tayanç Ayaydın'ın yaptığı açıklamanın ardından bir kullanıcıya verdiği cevap @yorum.ifsa'nın ağına takıldı.

Bir kullanıcının “Tehlikeli bir durum aslında. Gıcık olduğun bir oyuncuya, rol vermeyen bir yönetmene sallama zamanı tam. Gerçekle iftira birbirine karışır.' yorumuna yanıt veren Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı:

“Adam öyle bir adam değil, iftira kampanyası.”

Serengil, başka bir yorumunda ise taciz kavramını şöyle değerlendirdi:

“Ne saçma, taciz sürekliliği olan sarkıntılıktır.”

Seren Serengil’in bu açıklamaları sosyal medyada yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Kimi kullanıcılar Serengil’in Tayanç Ayaydın’a destek çıkmasını eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın