Taciz İddialarına Karışan Tayanç Ayaydın'ın Özür Açıklamasının Ardından Seren Serengil'in Desteği Tepki Çekti
Oyuncu Tayanç Ayaydın hakkında ortaya atılan taciz iddiaları magazin gündemine damga vurdu. İlk açıklamalarından sonra sessizlik bozuldu, iddia sahibi Doğa Lara Akkaya yeni bir paylaşım yaparak 'özür' açıklamasına tepki gösterdi. Son olarak ise Seren Serengil’in yaptığı çıkış, tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı.
Serengil, Ayaydın’a yönelik suçlamaların iftira olduğunu savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yılbaşı gecesi gönderilen bir mesajın ifşasıyla başlayan süreçte Tayanç Ayaydın, duygusal tepki vermemek için açıklamayı ertelediğini söylemiş, yanlış anlaşılan bir iletişimin büyütüldüğünü ifade etmişti.
Ancak bu açıklamaya karşılık olarak iddia sahibi Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak Ayaydın’ın sözlerini kabul etmediğini ve yaşadıklarının arkasında durduğunu vurgulamıştı.
Gelelim asıl olaya, Seren Serengil'in Tayanç Ayaydın'ın yaptığı açıklamanın ardından bir kullanıcıya verdiği cevap @yorum.ifsa'nın ağına takıldı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
