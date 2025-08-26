onedio
Tayanç Ayaydın'dan Hakkındaki Taciz İddialarına ve Ortaya Çıkan İfşalara Dair Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2025 - 16:10

Son günlerde oyuncu Doğa Lara Akkaya’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın hakkında taciz iddialarını gündeme taşıdı. Akkaya, 2022’de birlikte rol aldıkları Tozluyaka dizisi sırasında Ayaydın’dan rahatsız edici mesajlar aldığını öne sürdü. 

İddialar kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşirken, gözler Tayanç Ayaydın’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Sessizliğini bozan oyuncu hakkında çıkan iddiaların ardından özür diledi.

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya aracılığıyla, 2022 yılında birlikte çalıştığı Tozluyaka dizisinde, rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözel ve yazılı tacize uğradığını iddia etmişti.

Akkaya, yapım şirketine durumu ilettiğinde kendisine “Büyüğündür, sus” gibi ifadelerle geçiştirici bir tepki verildiğini belirtirken sosyal medyadaki şiddet, taciz iddiaları ve ortaya atılan ifşalar giderek büyüdü.

Gündem bu gibi iddialarla çalkalanırken Tayanç Ayaydın sessizliğini koruyordu. Doğa Lara Akkaya ile bir partiden görüntüleri çıkan isim o anlarla tepki çekmeye devam derken hakkında çıkan taciz iddiaları ve ifşalar hakkında ilk kez konuştu.

Tayanç Ayaydın hakkında çıkan taciz iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'Herkese merhaba,

Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Açıklama yapmayı ertelememin sebebi duygusal bir tepki vermek istememem ve durumu sakin, bilinçli bir şekilde değerlendirmek istememdi. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir — ben bunların hiçbirini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi, adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurma hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.

İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir.

Saygılarımla,

Tayanç'

