Hakkındaki Taciz İddialarının Ardından İlişki Testi Programı İptal Edilen Mesut Süre'den Açıklama Geldi
Son zamanlarda sanat ve medya dünyası, peş peşe gelen taciz iddialarıyla sarsılıyor. Birçok ünlü ismin adının karıştığı ifşalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken sektörün karanlık yüzünü de yeniden gündeme taşıdı. Kadınların cesur paylaşımlarıyla büyüyen bu ifşa dalgası, özellikle eğlence dünyasında yıllardır konuşulmayan pek çok konunun gün yüzüne çıkmasına neden oldu.
Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarının ardından İlişki Testi iptal edilirken Süre'den açıklama geldi.
Son günlerde sosyal medyada Mesut Süre hakkında ortaya atılan taciz iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Mesut Süre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
