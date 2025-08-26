onedio
Hakkındaki Taciz İddialarının Ardından İlişki Testi Programı İptal Edilen Mesut Süre'den Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2025 - 14:22

Son zamanlarda sanat ve medya dünyası, peş peşe gelen taciz iddialarıyla sarsılıyor. Birçok ünlü ismin adının karıştığı ifşalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken sektörün karanlık yüzünü de yeniden gündeme taşıdı. Kadınların cesur paylaşımlarıyla büyüyen bu ifşa dalgası, özellikle eğlence dünyasında yıllardır konuşulmayan pek çok konunun gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarının ardından İlişki Testi iptal edilirken Süre'den açıklama geldi.

Son günlerde sosyal medyada Mesut Süre hakkında ortaya atılan taciz iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Tartışmaların ardından Süre’nin uzun süredir sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programı iptal edildi. Programın yapım ekibi de “bir daha birlikte çalışmayacaklarını” duyururken o açıklama kısa sürede gündeme oturdu.

İlişki Testi programının iptaliyle ilgili o açıklamanın detaylarından bahsetmiştik:

Mesut Süre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Hakkındaki iddiaların tamamını reddeden Süre, şu ifadeleri kullandı:

“Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler.”

Süre, yapılan paylaşımların “ifşa değil, itibar suikastı” olduğunu söyledi

“Kişiliğime, mesleğime ve itibarımı hedef alan bu haksız eylemlere karşı tüm hukuki yollara başvuracağım.'

