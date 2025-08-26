Evlilik Hayaline Kaynana Arzu Sabancı Engeli: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Ayrılık Nedeni Belli Oldu!
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yollarını ayırması gündeme bomba gibi düştü. Evlilikle taçlanması beklenen aşkın bitişi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ayrılığın arkasındaki neden ise Gel Konuşalım programında Ece Erken'in sözleriyle ortaya çıktı.
Arzu Sabancı'nın ayrılık sonrası manidar paylaşımı ve çiftin sevenlerinden aldığı tepkiler sürerken ilişkinin bitme nedeniyle ilgili iddialar ortalığı daha da karıştırdı!
Uzun süredir gündemden düşmeyen aşk hikayesi resmen sona erdi! Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerine geçtiğimiz gün nokta koydu.
Ayrılık haberinin ardından gözler bir anda Arzu Sabancı’ya çevrildi. İddialara göre, Sabancı ailesinin güçlü ismi bu ilişkiye hiçbir zaman sıcak bakmıyordu...
Ayrılıkta kaynana Arzu Sabanc'nın parmağının olup olmadığı büyük merak konusuyken "Hakan Sabancı ve Hande Erçel neden ayrıldı?" sorusunun cevabı sunucu Ece Erken'den geldi.
