

Evlilik Hayaline Kaynana Arzu Sabancı Engeli: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Ayrılık Nedeni Belli Oldu!

26.08.2025 - 10:40

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yollarını ayırması gündeme bomba gibi düştü. Evlilikle taçlanması beklenen aşkın bitişi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ayrılığın arkasındaki neden ise Gel Konuşalım programında Ece Erken'in sözleriyle ortaya çıktı.

Arzu Sabancı'nın ayrılık sonrası manidar paylaşımı ve çiftin sevenlerinden aldığı tepkiler sürerken ilişkinin bitme nedeniyle ilgili iddialar ortalığı daha da karıştırdı!

Uzun süredir gündemden düşmeyen aşk hikayesi resmen sona erdi! Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerine geçtiğimiz gün nokta koydu.

Tatiller, kırmızı halılar ve sosyal medyada olay olan aşk pozlarıyla çok konuşulan ikili, başından beri magazin gündeminin dikkat çeken çiftlerinin başında yer alıyordu. Hatta çoğu kişi bu ilişkinin kısa süreceğini düşünse de, birlikte çıktıkları seyahatler ve romantik karelerle uzun süredir gündemden düşmüyorlardı.

Ama ayrılık dedikodularının uzun süredir kulaktan kulağa dolaştığını da unutmamak gerek. Geçtiğimiz gün ise Hande Erçel sosyal medyadaki olay hamleyle Instagram hesabındaki Hakan Sabancı'yla tüm fotoğraflarını kaldırarak ayrılığı kesinleştirdi.

Ayrılık haberinin ardından gözler bir anda Arzu Sabancı’ya çevrildi. İddialara göre, Sabancı ailesinin güçlü ismi bu ilişkiye hiçbir zaman sıcak bakmıyordu...

Nitekim ayrılıktan hemen sonra yaptığı “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ama gündem sadece bununla sınırlı kalmadı. Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Aygün Aydın da sahneye çıktı. Önce “Her şey vaktine ve aslına esirdir” sözleriyle ayrılığa gönderme yaptı, ardından da kendi fotoğrafının altına gelen “Hande, estetikten sonra Aygün’e benzemiş” yorumuna verdiği sert cevapla yeniden magazin gündemine oturdu.

Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. O paylaşımın detaylarından bahsetmiştik:

Ayrılıkta kaynana Arzu Sabanc'nın parmağının olup olmadığı büyük merak konusuyken "Hakan Sabancı ve Hande Erçel neden ayrıldı?" sorusunun cevabı sunucu Ece Erken'den geldi.

Gel Konuşalım programında Ece Erken, Sabancı ve Erçel ayrılığının nedenini anlattı! Erken, “Ağustos başından beri araları kötüydü. Hande Erçel kardeşi ve yeğeniyle tatile çıktığında zaten ayrıydılar. Sadece beklediler. Sebep ise evlilik… Hande artık evliliği konuşmak istiyor. Hakan da yakın, ama belki tam da bu yüzden Arzu Sabancı artık istemiyor” diyerek ayrılığın perde arkasını açıkladı.

Bu açıklamalar, ayrılığın arkasında kaynana faktörünün mü yoksa evlilik baskısının mı ağır bastığı sorularını beraberinde getirdi. Üstelik Hakan Sabancı’nın Instagram’dan fotoğrafları kaldırmaması ve ikilinin hâlâ takipleşiyor olması, “Acaba barışacaklar mı?” yorumlarına yol açtı.

Kısacası, magazinin en gözde aşkı şimdilik bitmiş görünüyor ama bu defter tamamen kapandı mı, onu zaman gösterecek…

