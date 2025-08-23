onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ozan Güven Gündem Olan İfşa ve İddiaların Ardından Yer Aldığı Müzikalin Kadrosundan Çıktı

Ozan Güven Gündem Olan İfşa ve İddiaların Ardından Yer Aldığı Müzikalin Kadrosundan Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 17:03

Son günlerde sosyal medyada büyüyen tepkiler, ünlü isimlerin geçmişteki taciz ve şiddet iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ozan Güven ve Ahmet Kural gibi isimler, hem geçmişteki olaylar hem de kamuoyundaki eleştiriler nedeniyle sosyal medyada tepki topladı. 

Yaşananların ardından Ozan Güven, “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalindeki rolünden ayrılma kararı alarak, gündemdeki tartışmaların etkisiyle projeden çekildi. Müjdat Gezen’in yönetmenliğinde, başrolü Çağla Şıkel’le paylaşacağı müzikaldeki bu ayrılık, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadın fotoğrafçılar, set çalışanları ve modellerin ortaya attığı taciz iddiaları ve ifşalar gündemdeki yerini korurken tepkiler hız kesmeden devam ediyor.

Kadın fotoğrafçılar, set çalışanları ve modellerin ortaya attığı taciz iddiaları ve ifşalar gündemdeki yerini korurken tepkiler hız kesmeden devam ediyor.

Son günlerde sanat dünyasında pek çok taciz ve ifşa iddiası ortaya çıktı. Ünlü isimler hakkında sosyal medyada yapılan iddialar, kadınların birbirine verdiği destekler büyürken tartışmalar da bitmek bilmiyor.

Ozan Güven de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargınlanmış ve ceza almıştı.

Ozan Güven de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargınlanmış ve ceza almıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Ozan Güven’i eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u abajurla ve elleriyle darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise beraatine karar vermişti. Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçundan beraat etmişti. 

Mahkeme kararının ardından Deniz Bulutsuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cezaevine gireceği günü bekliyorum. Kazandım” ifadelerini kullanmıştı.

Gündemdeki iddialar büyürken ve tepkiler artarken Ozan Güven de eleştirilerle karşılaşmaya devam etti.

Ozan Güven, yaşananlar sonrası sosyal medyada ve kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gelen tepkiler, Güven'in müzikal projelerden çekilmesine kadar uzandı.

Ozan Güven, yaşananlar sonrası sosyal medyada ve kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gelen tepkiler, Güven'in müzikal projelerden çekilmesine kadar uzandı.

Sosyal medyada büyüyen  tepkilerinin ardından Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'nden ayrıldı. Müjdat Gezen'in yönetmenliğinde oynanacak olan müzikalde başrolü Çağla Şıkel'le paylaşacak Ozan Güven kadrodan çıktı.

'BASIN AÇIKLAMASI

7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir.

Ozan Güven’e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz.

7 Kocalı Hürmüz Müzikali’ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.

TİYATROTR'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın