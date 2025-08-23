Ozan Güven Gündem Olan İfşa ve İddiaların Ardından Yer Aldığı Müzikalin Kadrosundan Çıktı
Son günlerde sosyal medyada büyüyen tepkiler, ünlü isimlerin geçmişteki taciz ve şiddet iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ozan Güven ve Ahmet Kural gibi isimler, hem geçmişteki olaylar hem de kamuoyundaki eleştiriler nedeniyle sosyal medyada tepki topladı.
Yaşananların ardından Ozan Güven, “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalindeki rolünden ayrılma kararı alarak, gündemdeki tartışmaların etkisiyle projeden çekildi. Müjdat Gezen’in yönetmenliğinde, başrolü Çağla Şıkel’le paylaşacağı müzikaldeki bu ayrılık, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kadın fotoğrafçılar, set çalışanları ve modellerin ortaya attığı taciz iddiaları ve ifşalar gündemdeki yerini korurken tepkiler hız kesmeden devam ediyor.
Ozan Güven de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargınlanmış ve ceza almıştı.
Ozan Güven, yaşananlar sonrası sosyal medyada ve kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gelen tepkiler, Güven'in müzikal projelerden çekilmesine kadar uzandı.
