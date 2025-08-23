onedio
Art Arda Patlayan Taciz İddialarının Ardından Sunucu Hazal Eker'den Dikkat Çeken Burak Deniz İddiası Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
23.08.2025 - 15:42

Birçok genç kadının paylaştığı mesaj ve ifşalar, sanat dünyasında ciddi bir güven krizine yol açarken, sektörün “karanlık yüzü” yeniden tartışmaya açıldı biliyorsunuz. Oyuncular hakkındaki iddialarla çalkalanan gündem henüz soğumamışken bir paylaşım daha geldi.

Tartışamalar henüz dinmemişken, bu kez gündeme atv sunucusu Hazal Eker’in iddiası damga vurdu. Eker, doğrudan Burak Deniz’i hedef alarak yaptığı paylaşımdaki iddialarla tartışmaları bambaşka bir boyuta taşıdı.

Son günlerde sanat dünyası peş peşe gelen ifşalar ve taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak hakkında ortaya atılan taciz iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.

İlk olarak oyuncu Tayanç Ayaydın hakkında ortaya atılan mesajlar ve taciz iddiaları sosyal medyayı sarsmış, ardından Mehmet Yılmaz Ak’a taciz iddialarının yöneltilmesi gündemi daha da alevlendirmişti. Her iki oyuncu şimdi haklarında ortaya çıkan bu iddialarla konuşulmaya devam ederken tepkiler de sürüyor.

Ortaya atılan ifşalarla tartışmalar büyürken, bu kez atv’de sunuculuk yapan Hazal Eker'in bir oyuncuyla ilgili paylaşımı gündeme yerleşti.

Mehmet Yılmaz Ak hakkında çıkan iddialara bu şekilde yanıt vermişti:

Tayanç Ayaydın ise paylaşımıyla eleştiri toplamıştı:

İfşaların arka arkaya paylaşılmasıyla sektörün kirli yüzü yeniden tartışma konusu haline gelirken, tartışmalar bu kez bambaşka bir isim üzerinden alevlendi.

Kariyerinde TRT, NTV, IKSV Film Festivalleri ve BJK TV gibi kuruluşlarda görev alan, şimdilerde atv'de sunuculuk yapan Hazal Eker'in iddiaları gözleri başka bir ünlü isme çevirdi.

Ünlü isimlerin tepkilerini dile getirdiği taciz ve ifşa iddialarının ardından sunucu Hazal Eker de yaşananlara karşı duyarlılığını yaptığı bu paylaşımla göstermişti:

'Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana dm'den yazın ve bu durum değişsin.

Sizi görüyorum.

Sizi dinliyorum.

Size inanıyorum.

Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz.'

Atv’de sunuculuk yapan Hazal Eker, sosyal medya hesabından Burak Deniz ile ilgili öne sürdüğü iddia ile gündeme damga vurdu.

Ünlü sunucu, paylaşımında Burak Deniz’in fotoğrafını ekleyerek şu sözleri kullandı:

“Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini hiçbir kadının ekmeğiyle oynamaya çalışmayacak kadar namuslu insanlar yesin.”

Sunucunun bu çıkışı sonrası gözler Burak Deniz’e çevrilirken, Eker’in sözleri, sektörde “kadınların emeğini görmezden gelen erkek oyuncular” tartışmasını yeniden alevlendirdi. 

Sektör son zamanlarda pek çok ifşa ve iddiayla sarsılırken, özellikle kadınların birbirine verdiği destekle bu taciz iddialarının devamının geleceği düşünülüyor; yaşanan gelişmeler yalnızca şok etkisi yaratmakla kalmazken aynı zamanda sektörün içindeki güç ilişkileri ve iş ahlakının da tekrardan masaya yatırılması bekleniyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
