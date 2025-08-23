Art Arda Patlayan Taciz İddialarının Ardından Sunucu Hazal Eker'den Dikkat Çeken Burak Deniz İddiası Geldi!
Birçok genç kadının paylaştığı mesaj ve ifşalar, sanat dünyasında ciddi bir güven krizine yol açarken, sektörün “karanlık yüzü” yeniden tartışmaya açıldı biliyorsunuz. Oyuncular hakkındaki iddialarla çalkalanan gündem henüz soğumamışken bir paylaşım daha geldi.
Tartışamalar henüz dinmemişken, bu kez gündeme atv sunucusu Hazal Eker’in iddiası damga vurdu. Eker, doğrudan Burak Deniz’i hedef alarak yaptığı paylaşımdaki iddialarla tartışmaları bambaşka bir boyuta taşıdı.
Son günlerde sanat dünyası peş peşe gelen ifşalar ve taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak hakkında ortaya atılan taciz iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.
İfşaların arka arkaya paylaşılmasıyla sektörün kirli yüzü yeniden tartışma konusu haline gelirken, tartışmalar bu kez bambaşka bir isim üzerinden alevlendi.
Atv’de sunuculuk yapan Hazal Eker, sosyal medya hesabından Burak Deniz ile ilgili öne sürdüğü iddia ile gündeme damga vurdu.
