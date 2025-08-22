onedio
Sanat Camiasından Sektördeki Taciz İddialarına Karışan ve İfşaları Çıkan Ünlü İsimlere Sitem Dolu Paylaşımlar!

Sanat Camiasından Sektördeki Taciz İddialarına Karışan ve İfşaları Çıkan Ünlü İsimlere Sitem Dolu Paylaşımlar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.08.2025 - 18:47

Son dönemde Türk magazin ve sanat camiası, taciz iddiaları ve ifşalarla çalkalanıyor. Önce fotoğrafçıların gündeme gelmesiyle başlayan tartışmalar, kısa sürede dizi ve film sektörüne de sıçradı. 

Ünlü isimler hakkında, yıllar sonra çıkan karanlık iddialar sosyal medyada ortaya döküldü ve hem takipçilerini hem de meslektaşlarını şaşkına çevirdi.

Fotoğrafçılarla başlayan taciz iddiaları son olarak oyunculara da sıçardı. Bir kadın oyuncu, Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddialarında bulunurken gündem kısa sürede karıştı.

İddialar, kısa sürede geniş yankı uyandırırken, bazı sanatçılar oyuncuların geçmiş projelerini masaya yatırarak şoke eden ifadelerde bulundu.

Tayanç Ayaydın hakkındaki taciz iddiası ve ifşalar ortalığı karıştırırken bu gelişmeler, Türk dizi ve film sektöründe yıllardır kulislerde konuşulan taciz olaylarının artık göz ardı edilemediğini ortaya çıkardı.

Taciz ve ifşalar, sanat dünyasının karanlık tarafını gözler önüne sererken ünlü isimler de bu iddialar karşısında sessiz kalamdı.

Selin Ciğerci

Bartu Küçükçağlayan

Gonca Vuslateri

twitter.com

Selin Geçit

Afra Saraçoğlu

Bahar Şahin

Hayal Köseoğlu

twitter.com

Sude Belkıs

Mabel Matiz

