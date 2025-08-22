onedio
Mesajları İfşaladı: Tozluyaka Dizisindeki Doğa Lara Akkaya'dan Rol Arkadaşı Tayanç Ayaydın'a Şok Taciz İddiası

Ecem Dalgıçoğlu
22.08.2025 - 17:23

2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan oyuncu Doğa Lara Akkaya, aradan geçen sürenin ardından şaşırtıcı bir iddiayla gündeme geldi. Dizide rol aldığı dönemde kadroda olan isimlerden biri olan Tayanç Ayaydın’ın kendisine attığı mesajları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli oyuncu Tayanç Ayaydın’ın kendisine attığı mesajları ifşa etti.

2022 yılında ekrana gelen Tozluyaka dizisi, genç oyuncu Doğa Lara Akkaya için kariyerinin ilk adımı olmuştu. Ancak Akkaya, aradan geçen yılların ardından sette yaşadıklarıyla ilgili konuşulacak iddialar ortaya attı.

Son dönemde özellikle fotoğrafçıların ifşa edilmesiyle başlayan ifşalar, kısa sürede yalnızca moda ve sosyal medya dünyasıyla sınırlı kalmadı; sinema ve dizi sektörüne de sıçradı. Ardından gözler oyunculara çevrildi ve bu kapsamda Tozluyaka dizisiyle tanınan genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ı ifşa ederek sektördeki 'sessizliği' gündeme taşıdı.

Oyuncu, evli olan eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın set bitmesine rağmen kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından mesajlarını ifşa etti.

“Adam evli ve ünlü oyuncu” diyerek kendisine hep susmasının söylendiğini belirten Akkaya, “Büyüğündür, sus dediler” ifadeleriyle yaşadığı baskıyı dile getirdi. Üstelik yalnız bırakıldığını da vurgulayan genç oyuncu, “Yine yalnız mıyım?” sözleriyle dikkat çekti.

İşte Doğa Lara Akkaya'nın Tayanç Ayayın'ın attığını iddia ettiği o mesajlar:

Dizinin kadrosunda bulunan diğer oyuncular kısa sürede Tayanç Ayaydın'ı takipten çıktı:

