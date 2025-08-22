Mesajları İfşaladı: Tozluyaka Dizisindeki Doğa Lara Akkaya'dan Rol Arkadaşı Tayanç Ayaydın'a Şok Taciz İddiası
2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan oyuncu Doğa Lara Akkaya, aradan geçen sürenin ardından şaşırtıcı bir iddiayla gündeme geldi. Dizide rol aldığı dönemde kadroda olan isimlerden biri olan Tayanç Ayaydın’ın kendisine attığı mesajları sosyal medya üzerinden paylaştı.
Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli oyuncu Tayanç Ayaydın’ın kendisine attığı mesajları ifşa etti.
2022 yılında ekrana gelen Tozluyaka dizisi, genç oyuncu Doğa Lara Akkaya için kariyerinin ilk adımı olmuştu. Ancak Akkaya, aradan geçen yılların ardından sette yaşadıklarıyla ilgili konuşulacak iddialar ortaya attı.
Oyuncu, evli olan eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın set bitmesine rağmen kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından mesajlarını ifşa etti.
İşte Doğa Lara Akkaya'nın Tayanç Ayayın'ın attığını iddia ettiği o mesajlar:
Dizinin kadrosunda bulunan diğer oyuncular kısa sürede Tayanç Ayaydın'ı takipten çıktı:
