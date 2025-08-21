11 Kez Ameliyat Geçiren Murat Dalkılıç'ın Burnunun Ucu Estetik Müdahalelerle Düzeltildi!
11 kez bıçak altına yatmasının ardından son haliyle karşımıza çıkan Murat Dalkılıç, hayranlarını şaşırttı. Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan ünlü ismin, ameliyatlarla resmen eriyen burun ucu estetik müdahaleler sayesinde düzeltildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yıllardır hem şarkıları hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son ameliyatını Londra’da geçiren şarkıcının burnunun ucundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığı, hatta bu yüzden sahnelerinde fotoğraf ve video çekimine yasak koyduğu biliniyordu.
Burnunun ucundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi sebebiyle defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın