onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
11 Kez Ameliyat Geçiren Murat Dalkılıç'ın Burnunun Ucu Estetik Müdahalelerle Düzeltildi!

11 Kez Ameliyat Geçiren Murat Dalkılıç'ın Burnunun Ucu Estetik Müdahalelerle Düzeltildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2025 - 22:03

11 kez bıçak altına yatmasının ardından son haliyle karşımıza çıkan Murat Dalkılıç, hayranlarını şaşırttı. Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan ünlü ismin, ameliyatlarla resmen eriyen burun ucu estetik müdahaleler sayesinde düzeltildi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yıllardır hem şarkıları hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen bir isim.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yıllardır hem şarkıları hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen bir isim.

Bir döneme damgasını vuran Merve Boluğur’la ilişkisi ve kısa süren evliliği hala hafızalardayken, şarkıcı son yıllarda daha çok sağlık sorunlarıyla manşetlere yerleşmeye başlamıştı.

Özellikle burun kemiğindeki problem nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatan Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda 11. kez bıçak altına yatarak hayranlarını endişelendirmişti.

Son ameliyatını Londra’da geçiren şarkıcının burnunun ucundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığı, hatta bu yüzden sahnelerinde fotoğraf ve video çekimine yasak koyduğu biliniyordu.

Son ameliyatını Londra’da geçiren şarkıcının burnunun ucundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığı, hatta bu yüzden sahnelerinde fotoğraf ve video çekimine yasak koyduğu biliniyordu.

Aşk hayatıyla da adından söz ettirmeyi sürdüren Dalkılıç’ın adı geçtiğimiz aylarda eski eşi Merve Boluğur’la barışma iddialarına karışsa da gerçek bambaşka çıktı. Kalbini ünlü oyuncu Özgü Kaya’ya kaptırdığı konuşulan şarkıcı, bu yeni ilişkisiyle de gündeme geliyordu.

Paylaşılan son görüntülerde ise Dalkılıç’ın burnunun ucunun ekstra müdahalelerle düzeltileceği ortaya çıkmıştı.

Burnunun ucundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi sebebiyle defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı.

Burnunun ucundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi sebebiyle defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı.

11 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç, uzun süredir yaşadığı burun problemi nedeniyle hem sağlık hem de kariyer anlamında zorlu bir süreçten geçiyordu. 

Geçirdiği operasyonların ardından burun ucunun düzeltilmesi için ekstra ameliyatlara alınan Murat Dalkılıç burnunun son halini özgüvenle paylaştı. Ünlü ismin burnu estetik müdahalelerle resmen eski haline döndürüldü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın