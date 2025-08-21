Barış Arduç, Kubilay Aka, Doğukan Güngör Gibi İsimlerin Fenerbahçe Maçı İçin Bir Araya Gelmesi Gündem Oldu
Fenerbahçe–Benfica maçı öncesinde bir araya gelen ünlü oyuncuların samimi halleri sosyal medyada gündem oldu. Fatih Artman, Barış Arduç, Ozan Güven, Kubilay Aka ve daha birçok ismin yer aldığı buluşma, taraftar ruhunu yansıtan görüntüleriyle kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı. Futbol heyecanıyla birleşen bu yıldızlar kadro X'e damga vurdu!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu çerçevesinde oynanan Fenerbahçe – Benfica maçının hemen öncesinde, sinemanın ve televizyonun bilinen yüzlerinden bir grup isim, maçı izlemek için bir araya geldi.
Ünlü oyuncular, hem takımlarına destek olmak hem de futbol heyecanını birlikte yaşamak için bir araya gelirken, sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.
