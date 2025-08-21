Barış Arduç, Kubilay Aka, Doğukan Güngör Gibi İsimlerin Fenerbahçe Maçı İçin Bir Araya Gelmesi Gündem Oldu

Türk televizyon ve sinemasının ünlü isimleri, bu kez kamera karşısında değil, Fenerbahçe aşkı için bir araya geldi. Fatih Artman, Barış Arduç, Ferit Kaya, Doğukan Güngör, Yalçın Hafızoğlu, Atakan Özkaya, Kubilay Aka, Mehmet Özgür ve Ozan Güven’den oluşan ünlü kadro, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Fenerbahçe–Benfica maçı öncesi buluşarak dikkatleri üzerine çekti.

Maçın Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan ilk ayağı 0–0 berabere sonuçlandı. Özellikle oyuncuların samimi halleri ve paylaşımları magazin dünyasında da kısa sürede olay oldu.