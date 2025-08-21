onedio
Barış Arduç, Kubilay Aka, Doğukan Güngör Gibi İsimlerin Fenerbahçe Maçı İçin Bir Araya Gelmesi Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
21.08.2025 - 17:38

Fenerbahçe–Benfica maçı öncesinde bir araya gelen ünlü oyuncuların samimi halleri sosyal medyada gündem oldu. Fatih Artman, Barış Arduç, Ozan Güven, Kubilay Aka ve daha birçok ismin yer aldığı buluşma, taraftar ruhunu yansıtan görüntüleriyle kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı. Futbol heyecanıyla birleşen bu yıldızlar kadro X'e damga vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu çerçevesinde oynanan Fenerbahçe – Benfica maçının hemen öncesinde, sinemanın ve televizyonun bilinen yüzlerinden bir grup isim, maçı izlemek için bir araya geldi.

Türk televizyon ve sinemasının ünlü isimleri, bu kez kamera karşısında değil, Fenerbahçe aşkı için bir araya geldi. Fatih Artman, Barış Arduç, Ferit Kaya, Doğukan Güngör, Yalçın Hafızoğlu, Atakan Özkaya, Kubilay Aka, Mehmet Özgür ve Ozan Güven’den oluşan ünlü kadro, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Fenerbahçe–Benfica maçı öncesi buluşarak dikkatleri üzerine çekti. 

Maçın Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan ilk ayağı 0–0 berabere sonuçlandı. Özellikle oyuncuların samimi halleri ve paylaşımları magazin dünyasında da kısa sürede olay oldu.

Ünlü oyuncular, hem takımlarına destek olmak hem de futbol heyecanını birlikte yaşamak için bir araya gelirken, sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.

