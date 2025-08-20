onedio
Eski Sevgilisi Başak Karahan'a Takıntısıyla Gündem Yaratan Enes Batur YouTube Kanalının Adını Değiştirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.08.2025 - 16:14

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Başak Karahan, evlilik hazırlıklarıyla gündemi meşgul ederken, geçmişte aşk yaşadığı Enes Batur’un tuhaf hamleleri magazin gündemini salladı. 

Geçmiş yıllarda YouTube dünyasında birlikte içerik üreten ve hayran kitlesini büyüten çift, yollarını ayırdıktan sonra yıllar boyunca gündeme gelmemişti. Ancak Karahan’ın düğün hazırlıklarıyla birlikte Batur’un hamleleri sosyal medyaya damga vurdu.

Enes Batur son olarak YouTube kanalının adını değiştirdi.

Sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden Başak Karahan, evlilik hazırlıklarına dair paylaşımlarıyla gündemi meşgul ederken, eski sevgilisi Enes Batur’un son hamleleri sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

2017–2018 yıllarında YouTube dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri olan Karahan ve Batur, yollarını ayırdıktan yıllar sonra yine gündeme gelmeyi başardı.

Karahan’ın yaklaşan düğününü öğrenen Batur, önce sosyal medyada eski fotoğraflarını kısa süreliğine profil fotoğrafı yaptı. Ardından X’te paylaştığı, kısa süre sonra sildiği iddialı bir mesaj ise sosyal medyada tartışma başlattı.

Tüm bu hamlelere karşı Başak Karahan sessiz kalmayı tercih etmişti.

Şimdilerde Halil Ünlü ile mutlu bir birliktelik sürdüren Karahan, sosyal medyada içerik üretmeye ve takipçileriyle iletişimde kalmayı sürdürüyor.

X kullanıcıları ise Karahan’a destek mesajları yağdırarak eski sevgilisinin tuhaf hamlelerine tepki göstermişti.

Ancak en büyük şaşkınlık, Batur’un YouTube kanalının adını “Enes Batur Karım da Karım” olarak değiştirmesiyle geldi.

Başak Karahan’ın düğün hazırlıkları ve Enes Batur’un sosyal medya hamleleri, yakından takip edilirken Enes Batur ilginç hamleleriyle tepki çekmeye devam ediyor.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
