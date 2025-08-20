Eski Sevgilisi Başak Karahan'a Takıntısıyla Gündem Yaratan Enes Batur YouTube Kanalının Adını Değiştirdi
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Başak Karahan, evlilik hazırlıklarıyla gündemi meşgul ederken, geçmişte aşk yaşadığı Enes Batur’un tuhaf hamleleri magazin gündemini salladı.
Geçmiş yıllarda YouTube dünyasında birlikte içerik üreten ve hayran kitlesini büyüten çift, yollarını ayırdıktan sonra yıllar boyunca gündeme gelmemişti. Ancak Karahan’ın düğün hazırlıklarıyla birlikte Batur’un hamleleri sosyal medyaya damga vurdu.
Enes Batur son olarak YouTube kanalının adını değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden Başak Karahan, evlilik hazırlıklarına dair paylaşımlarıyla gündemi meşgul ederken, eski sevgilisi Enes Batur’un son hamleleri sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu hamlelere karşı Başak Karahan sessiz kalmayı tercih etmişti.
Ancak en büyük şaşkınlık, Batur’un YouTube kanalının adını “Enes Batur Karım da Karım” olarak değiştirmesiyle geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın