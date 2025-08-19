onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Sevgilisi Enes Batur'un Toksikliğiyle Gündem Olan Evlilik Arifesindeki Başak Karahan'a X'te Destek Yağdı!

Eski Sevgilisi Enes Batur'un Toksikliğiyle Gündem Olan Evlilik Arifesindeki Başak Karahan'a X'te Destek Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2025 - 11:05

Sosyal medyanın tanınan isimlerden Başak Karahan, evlilik hazırlıklarına dair detaylı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendirirken, eski sevgilisi Enes Batur’un sosyal medyadaki hamlelerini cevapsız bırakması dikkat çekti. X kullanıcıları ise Karahan’a destek mesajları yağdırdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enes Batur ve Başak Karahan, 2017–2018 yılları arasında YouTube dünyasında sıkça birlikte içerik üreten ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftlerden biriydi.

Enes Batur ve Başak Karahan, 2017–2018 yılları arasında YouTube dünyasında sıkça birlikte içerik üreten ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftlerden biriydi.

O dönemde paylaştıkları içerikler, çiftin sosyal medyada oldukça konuşulmasını sağlamıştı. Ancak bu ilişki 2018 yılında sona erdi ve ikili kendi yollarına odaklanarak hayatlarına devam etti.

Geçtiğimiz günlerde ise magazin gündemi bir anda hareketlendi. Başak Karahan’ın evlilik hazırlıkları yaptığı haberi duyulunca, eski sevgilisi Enes Batur’un sosyal medya hareketleri gündeme oturdu. 

Batur, Karahan’ın evlenmesine sayılı günler kala, birlikte oldukları döneme ait bir fotoğrafı Instagram profil fotoğrafı olarak kısa süreliğine koydu; ardından fotoğrafı kaldırması sosyal medyada “takıntılı” ve “toksik” yorumlarını beraberinde getirdi.

Detaylardan bahsetmiştiki:

Batur’un X'te paylaştığı iddia edilen ve kısa süre sonra sildiği mesaj da gündeme bomba gibi düştü:

Batur’un X'te paylaştığı iddia edilen ve kısa süre sonra sildiği mesaj da gündeme bomba gibi düştü:

“Bu kadarı yeterli :D Başak umarım mutlusundur fakat biliyorsun ki 'U eat me first :D' and I hop u good now.” ifadeleri Batur'a gelen eleştirilerin büyümesine neden olurken Başak Karahan ise sessizliğini koruyor.

Detaylardan bahsetmiştik:

Şimdilerde Halil Ünlü ile mutlu bir birliktelik yaşayan Başak Karahan sosyal medyadaki içerik üreticiliğine de kaldığı yerden devam ediyor.

Şimdilerde Halil Ünlü ile mutlu bir birliktelik yaşayan Başak Karahan sosyal medyadaki içerik üreticiliğine de kaldığı yerden devam ediyor.

Evlilik hazırlıklarına dair detaylı paylaşımlar yapan Karahan'ın eski sevgilisi Enes Batur'un hamlelerini cevapsız bırakması dikkat çekerken X halkı Karahan'a destek paylaşımlarında bulunmaya başladı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın