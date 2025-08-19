Eski Sevgilisi Enes Batur'un Toksikliğiyle Gündem Olan Evlilik Arifesindeki Başak Karahan'a X'te Destek Yağdı!

O dönemde paylaştıkları içerikler, çiftin sosyal medyada oldukça konuşulmasını sağlamıştı. Ancak bu ilişki 2018 yılında sona erdi ve ikili kendi yollarına odaklanarak hayatlarına devam etti.

Geçtiğimiz günlerde ise magazin gündemi bir anda hareketlendi. Başak Karahan’ın evlilik hazırlıkları yaptığı haberi duyulunca, eski sevgilisi Enes Batur’un sosyal medya hareketleri gündeme oturdu.

Batur, Karahan’ın evlenmesine sayılı günler kala, birlikte oldukları döneme ait bir fotoğrafı Instagram profil fotoğrafı olarak kısa süreliğine koydu; ardından fotoğrafı kaldırması sosyal medyada “takıntılı” ve “toksik” yorumlarını beraberinde getirdi.