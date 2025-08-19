Eski Sevgilisi Enes Batur'un Toksikliğiyle Gündem Olan Evlilik Arifesindeki Başak Karahan'a X'te Destek Yağdı!
Sosyal medyanın tanınan isimlerden Başak Karahan, evlilik hazırlıklarına dair detaylı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendirirken, eski sevgilisi Enes Batur’un sosyal medyadaki hamlelerini cevapsız bırakması dikkat çekti. X kullanıcıları ise Karahan’a destek mesajları yağdırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enes Batur ve Başak Karahan, 2017–2018 yılları arasında YouTube dünyasında sıkça birlikte içerik üreten ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftlerden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Batur’un X'te paylaştığı iddia edilen ve kısa süre sonra sildiği mesaj da gündeme bomba gibi düştü:
Şimdilerde Halil Ünlü ile mutlu bir birliktelik yaşayan Başak Karahan sosyal medyadaki içerik üreticiliğine de kaldığı yerden devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın