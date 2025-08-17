Eski Sevgilisi Başak Karahan'ın Evleneceğini Öğrenen Enes Batur'un Takıntılı Paylaşımları Yaka Silktirdi!

YouTube’un en popüler içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi. Fakat onunla beraber konuştuğumuz biri daha vardı.

YouTube kariyerinde yükseldiği an sevgilisi Başak Karahan'la da hepimizi tanıştıran Enes Batur, beraber çektikleri videolarla ününe ün katmıştı.

Enes Batur ile sosyal medyada içerik üreten Başak Karahan’ın bir dönem magazin gündemini meşgul eden aşkı yıllar öncesinde kaldı. Hem de epey yıllar öncesinde kaldı.