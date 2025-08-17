onedio
Eski Sevgilisi Başak Karahan'ın Evleneceğini Öğrenen Enes Batur'un Takıntılı Paylaşımları Yaka Silktirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.08.2025 - 22:20

Bir döneme damgasını vuran YouTuber'lardan biri olan Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini duyduktan sonra yaptığı tuhaf paylaşımlarla yaka silktirdi. 

Enes Batur'un çirkin ima ve vurguları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Enes Batur, şimdilerde eski popülaritesine sahip olmasa da bir dönemin fırtınalar estiren YouTuber'larından biriydi, hatırlayanlar vardır.

YouTube’un en popüler içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi. Fakat onunla beraber konuştuğumuz biri daha vardı. 

YouTube kariyerinde yükseldiği an sevgilisi Başak Karahan'la da hepimizi tanıştıran Enes Batur, beraber çektikleri videolarla ününe ün katmıştı.

Enes Batur ile sosyal medyada içerik üreten Başak Karahan’ın bir dönem magazin gündemini meşgul eden aşkı yıllar öncesinde kaldı. Hem de epey yıllar öncesinde kaldı.

Gelin görün ki geçtiğimiz günlerde Başak Karahan evleneceğini duyurduğunda hiç beklemediğimiz şeyler yaşandı.

Seneler önce kendi isteğiyle Başak Karahan'la yollarını ayıran Enes Batur, ilk aşkının evlilik haberini sanıyoruz ki kaldıramadı... 

Başak Karahan'ın gelinlik denediği ve düğününe sayılı günlerin kaldığı şu zamanda beraber fotoğraflarını yakınlaştırarak Instagram profil fotoğrafı yaptı. Ardından kaldırdı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde paylaşıp sildiği mesaj ise tüm gözlerin yeniden Enes Batur'a çevrilmesine sebep oldu.

'Bu kadarı yeterli :D Başak umarım mutlusundur fakat biliyorsun ki 'U eat me first :D' and I hop u good now' mesajıyla yeni bir tweet paylaşan Enes Batur'un çirkin iması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Buyurun, düğün arifesinde Enes Batur'un takıntılı paylaşımına maruz kalan Başak Karahan için kimler ne demiş beraber görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
