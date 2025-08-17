15 Günde Ne Oldu? Ay Başında Evlilik Teklifi Alan Sıla Türkoğlu'ndan Şoka Sokan Hamleler!

Bir de üstüne 'evlilik teklifi' gönderisinin silindiği düşünüldü... Kimileri öyle bir gönderi hiç paylaşmadıklarını iddia etti, kimileri ise yüzüğün sadece gözükmediğini...

Şöyle bir profilleri inceleyelince çiftin hala birbirini takip ettiğini ve Sıla Türkoğlu'nun son gönderisinde Ata Ayyıldız'ın beğenisi olduğunu görünce biz bir rahatladık açıkçası!

Umuyoruz ki yalnızca küçük bir tartışmadan ibarettir, bu çift içimize ilk andan sinenlerden! Nazar falan değmesin mümkünse... ❤️