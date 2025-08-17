onedio
15 Günde Ne Oldu? Ay Başında Evlilik Teklifi Alan Sıla Türkoğlu'ndan Şoka Sokan Hamleler!

15 Günde Ne Oldu? Ay Başında Evlilik Teklifi Alan Sıla Türkoğlu'ndan Şoka Sokan Hamleler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.08.2025 - 17:30

1 Ağustos'ta Como Gölü'nde romantik mi romantik bir evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun peş peşe yaptığı hamleler şaşırttı! Hiç beklemediğimiz yerden vuran Sıla Türkoğlu, 'Aman nolur size nazar değmiş olmasın' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak hayatımıza hızlı ve çokça sağlam bir giriş yapan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, şimdilerde sezon arasının ve yazın tadını çıkarıyor!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak hayatımıza hızlı ve çokça sağlam bir giriş yapan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, şimdilerde sezon arasının ve yazın tadını çıkarıyor!

Kısa sürede koca bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu, milyonların favori oyuncusu haline geldi ve dupduru güzelliği ayrı, doğallığı ayrı dikkat çekti. 

Uzun bir süredir de gözlerinin içini güldüren sevgilisi Ata Ayyıldız'la konuşuyorduk kendisini. Aylardır beraber olan ikilinin beraber paylaştıkları her fotoğraf, Sıla Türkoğlu'nun gerçek aşkı bulduğuna inanmamızı sağlamıştı.

Beklenen de oldu gerçekten! Sıla Türkoğlu, 1 Ağustos'ta sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi aldı.

Beklenen de oldu gerçekten! Sıla Türkoğlu, 1 Ağustos'ta sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi aldı.

Sezon arasında soluğu İtalya'da alan ikilinin yüzük taktığını, Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı pozlarla anlamıştık. Como Gölü'nün ortasında romantik mi romantik bir teklif alan Sıla Türkoğlu çok mutlu gözüküyordu, sevenleri de zevkten dört köşe olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada Sıla Türkoğlu'nun yüzüğünü takmadığı fotoğraflar dikkat çekti!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada Sıla Türkoğlu'nun yüzüğünü takmadığı fotoğraflar dikkat çekti!

Bir de üstüne 'evlilik teklifi' gönderisinin silindiği düşünüldü... Kimileri öyle bir gönderi hiç paylaşmadıklarını iddia etti, kimileri ise yüzüğün sadece gözükmediğini... 

Şöyle bir profilleri inceleyelince çiftin hala birbirini takip ettiğini ve Sıla Türkoğlu'nun son gönderisinde Ata Ayyıldız'ın beğenisi olduğunu görünce biz bir rahatladık açıkçası!

Umuyoruz ki yalnızca küçük bir tartışmadan ibarettir, bu çift içimize ilk andan sinenlerden! Nazar falan değmesin mümkünse... ❤️

