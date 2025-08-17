15 Günde Ne Oldu? Ay Başında Evlilik Teklifi Alan Sıla Türkoğlu'ndan Şoka Sokan Hamleler!
1 Ağustos'ta Como Gölü'nde romantik mi romantik bir evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun peş peşe yaptığı hamleler şaşırttı! Hiç beklemediğimiz yerden vuran Sıla Türkoğlu, 'Aman nolur size nazar değmiş olmasın' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak hayatımıza hızlı ve çokça sağlam bir giriş yapan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, şimdilerde sezon arasının ve yazın tadını çıkarıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklenen de oldu gerçekten! Sıla Türkoğlu, 1 Ağustos'ta sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi aldı.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada Sıla Türkoğlu'nun yüzüğünü takmadığı fotoğraflar dikkat çekti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın