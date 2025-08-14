Yeni Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'ye "Onun Yaptığı Çocuk Perişan Olur" Diye Çıkışan Arto'ya Olay Cevap!

Bir magazin programının sunucu koltuğunda oturan Arto, İrem Derici'nin çocuk istediği için evlenmeye karar verdiğini iddia edip, 'Onun yaptığı çocuk perişan olur, onun yaptığı çocuktan ne olur?' gibi çirkin ifadeler kullandı.
Şu sıralar hanımefendi çizgisini bozmamaya ant içmiş İrem Derici, Arto'yu kale almadı aksine tiye aldı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Burak Bulut ve Eda Sakız'ın gündeme oturan şatafatlı düğününe şahit rolünde giden İrem Derici, düğünde evlilik teklifi almıştı!
Kadınlara karşı saldırgan söylemleriyle sık sık gündem olan Arto, sunucularından biri olduğu magazin programında İrem Derici'nin evlilik meselesine değindi.
