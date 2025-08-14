onedio
Yeni Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'ye "Onun Yaptığı Çocuk Perişan Olur" Diye Çıkışan Arto'ya Olay Cevap!

Lila Ceylan
14.08.2025 - 12:07

Bir magazin programının sunucu koltuğunda oturan Arto, İrem Derici'nin çocuk istediği için evlenmeye karar verdiğini iddia edip, 'Onun yaptığı çocuk perişan olur, onun yaptığı çocuktan ne olur?' gibi çirkin ifadeler kullandı. 

Şu sıralar hanımefendi çizgisini bozmamaya ant içmiş İrem Derici, Arto'yu kale almadı aksine tiye aldı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Burak Bulut ve Eda Sakız'ın gündeme oturan şatafatlı düğününe şahit rolünde giden İrem Derici, düğünde evlilik teklifi almıştı!

Yaklaşık bir yıldır yanından ayırmadığı, yerlere göklere sığdıramadığı sevgilisi Melih Kunukçu'yu diz çökmüş halde görünce neye uğradığını şaşırmıştı.

Hayatının şokunu yaşadığını söyleyen Derici, tekrar tekrar 'Evet' demiş, gözyaşlarına boğulmuştu. Burak Bulut ve Eda Sakız'ın 'gününden çalmaları' kimilerinin tepkisini çekti ama İrem Derici severler evlilik teklifiyle resmen mest oldu!

Kaçıranlar için o anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kadınlara karşı saldırgan söylemleriyle sık sık gündem olan Arto, sunucularından biri olduğu magazin programında İrem Derici'nin evlilik meselesine değindi.

