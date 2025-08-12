onedio
Hazırlanın Düğünümüz Var: Burak Bulut'un Düğününde Evlilik Teklifi Alan İrem Derici Şoklardan Şoklara Girdi!

Hazırlanın Düğünümüz Var: Burak Bulut'un Düğününde Evlilik Teklifi Alan İrem Derici Şoklardan Şoklara Girdi!

12.08.2025 - 22:59

Şimdi zil takıp oynayacağız! Uzun yıllar aşkta dikiş tutturamayıp büyük aşkı Melih Kunukçu'da bulan İrem Derici, Burak Bulut ve Eda Sakız'ın şahidi olduğu düğünde evlilik teklifi aldı!

Biricik aşkı Melih Kunukçu'yu yerde çökmüş görünce neye uğradığını şaşıran İrem Derici, hayatının şokunu yaşadığını söyledi ve tekrar tekrar 'Evet!' dedi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

7 Ekim'de Instagram'da beraber ilk pozunu paylaşan İrem Derici ve Melih Kunukçu, sevgililer gününe dek aşk yaşadıklarını itiraf etmemişti.

7 Ekim'de Instagram'da beraber ilk pozunu paylaşan İrem Derici ve Melih Kunukçu, sevgililer gününe dek aşk yaşadıklarını itiraf etmemişti.

Sık sık beraber vakit geçiren, zaman içerisinde de adeta et ve tırnak haline gelen ikili uzunca bir süre sevenlerini merakta bırakmış, sonra yaşadıkları güzel aşkı cümle aleme duyurmaya karar vermişti. 

İrem Derici'nin bugüne dek başarısız sonuçlanan ilişkilerinden ağzımız yandığından hepimiz başta bir çekingen davrandık ama Melih Kunukçu, İrem Derici'nin hayatının aşkı olup çıktı!

Arada bir gel gitler yaşaşalar da birbirine sımsıkı bağlı olan, deli divane aşık oldukları da her hallerinden belli ikili, geçtiğimiz saatlerde Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde görüntülenmişti.

İrem Derici'nin şahit olduğu düğünün detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Az önce İrem Derici'nin şahit olduğu düğünde evlilik teklifi aldığı ortaya çıktı!

Az önce İrem Derici'nin şahit olduğu düğünde evlilik teklifi aldığı ortaya çıktı!

Melih Kunukçu'nun diz çöküp yüzük uzattığını görünce bir 30-40 saniye boyunca ne yaşadığını anlayamayan İrem Derici, sevgilisine birkaç kez şaka yapıp yapmadığını sordu. 'Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum' diyen İrem Derici, ağlamaya başladı ve olayı sindirdikten sonra tekrar tekrar 'Evet' diyerek bağırdı!

Yakında düğünümüz var anlayacağınız!!! Çiftimize şimdiden bir ömür mutluluklar diliyor, elleriniz hiç ayrılmasın diyoruz!🧿❤️

İşte 32 diş gülümseme garantili o anlar:

