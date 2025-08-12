Hazırlanın Düğünümüz Var: Burak Bulut'un Düğününde Evlilik Teklifi Alan İrem Derici Şoklardan Şoklara Girdi!

Melih Kunukçu'nun diz çöküp yüzük uzattığını görünce bir 30-40 saniye boyunca ne yaşadığını anlayamayan İrem Derici, sevgilisine birkaç kez şaka yapıp yapmadığını sordu. 'Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum' diyen İrem Derici, ağlamaya başladı ve olayı sindirdikten sonra tekrar tekrar 'Evet' diyerek bağırdı!

Yakında düğünümüz var anlayacağınız!!! Çiftimize şimdiden bir ömür mutluluklar diliyor, elleriniz hiç ayrılmasın diyoruz!🧿❤️