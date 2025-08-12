Hazırlanın Düğünümüz Var: Burak Bulut'un Düğününde Evlilik Teklifi Alan İrem Derici Şoklardan Şoklara Girdi!
Şimdi zil takıp oynayacağız! Uzun yıllar aşkta dikiş tutturamayıp büyük aşkı Melih Kunukçu'da bulan İrem Derici, Burak Bulut ve Eda Sakız'ın şahidi olduğu düğünde evlilik teklifi aldı!
Biricik aşkı Melih Kunukçu'yu yerde çökmüş görünce neye uğradığını şaşıran İrem Derici, hayatının şokunu yaşadığını söyledi ve tekrar tekrar 'Evet!' dedi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
7 Ekim'de Instagram'da beraber ilk pozunu paylaşan İrem Derici ve Melih Kunukçu, sevgililer gününe dek aşk yaşadıklarını itiraf etmemişti.
Az önce İrem Derici'nin şahit olduğu düğünde evlilik teklifi aldığı ortaya çıktı!
İşte 32 diş gülümseme garantili o anlar:
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
