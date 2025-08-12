onedio
Küfürü Kendineymiş: Seyirciye Küfrettiği İçin Tepki Çeken Bülent Ersoy'dan Açıklama Geldi!

Küfürü Kendineymiş: Seyirciye Küfrettiği İçin Tepki Çeken Bülent Ersoy'dan Açıklama Geldi!

12.08.2025 - 20:41

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da verdiği konserde seyircisine dönüp 'Kız o****pu' dediği anlarla gündeme oturan Bülent Ersoy'dan nihayet açıklama geldi!

Diva, küfürünün kendine olduğunu dile getirdi, büyük bir üzüntü içinde olduğunu söyledi ve haberi yapan ve yayan herkese ateş püskürdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy, yıllardır olayların kadını biliyorsunuz.

Attığı her adım, söylediği her sözle gündem olan Bülent Ersoy, kendine has özel sesi ve şarkılarıyla olduğu kadar dobra, agresif ve dominant halleriyle hafızalara kazınmış durumda; zaten bu yüzden de yılların 'Diva'sı kendisi...

Fakat belki denk gelmişsinizdir, birkaç gündür tatsız bir olayla gündemde Bülent Ersoy...

Antalya Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde seyirciye dönerek 'Kız o****pu' diye seslenen Bülent Ersoy sosyal medyayı çalkaladı. O anlar, konseri izlemeye giden bir seyirci tarafından ifşalanmış, binlerce kişinin 'Ayıptır' tepkisine sebep olmuştu.

Kaçıranlar için o anlardan ve tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olay büyüdükçe büyüdü, herkesin değerlendirdiği ve ayıpladığı bir mesele haline geldi ama Diva'dan ses seda yoktu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından koca bir paragraf paylaşan Bülent Ersoy, çok yanlış anlaşıldığını vurguladı ve konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. 

Sözlerine, '54 yıllık sanat hayatımda, böylesine mesnetsiz ve hakikatten uzak ithamlarla karşı karşıya bırakılmak; ömrünü Türk müziğine ve aziz milletine adamış bir sanatkar için son derece incitici ve üzücüdür...' diyerek başlayan Bülent Ersoy, küfürünün kendisine olduğunu söyledi. 

'Çok kıymetli, değerli, kadim dostum Sayın Orhan Gencebay üstadın kürdilihicazkar makamındaki şaheseri “Bir Teselli Ver” eserini seslendirirken, şarkının meyan kısmında basmış olduğum tiz seslerdeki hakimiyetimin verdiği coşku ve ardından gelen alkış tufanının yarattığı hissiyatla, kendime iltifat olarak “Ne güzel okudun Bülent” manasında bu ifadeyi espirili bir dille öncelikle kendi kendime kullandım.' ifadelerini kullanan Bülent Ersoy, seyirciye bir saygısızlığı olmadığının ve olamayacağının altını çizdi. 

'Ben Allah’tan başka kimseden korkmam. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha da asla dönmem…!!! Gerçekler neyse, Bülent Ersoy’dan daima onu duyacaksınız…!!! Benim lügatimde eğilip bükülmek, kıvırmak yoktur…!!! Sözüm de duruşum da 54 yıldır değişmedi, değişmeyecek de…!!!' çıkışıyla da haberi yayan ve yapanlara seslendi.

