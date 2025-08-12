Küfürü Kendineymiş: Seyirciye Küfrettiği İçin Tepki Çeken Bülent Ersoy'dan Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz günlerde Antalya'da verdiği konserde seyircisine dönüp 'Kız o****pu' dediği anlarla gündeme oturan Bülent Ersoy'dan nihayet açıklama geldi!
Diva, küfürünün kendine olduğunu dile getirdi, büyük bir üzüntü içinde olduğunu söyledi ve haberi yapan ve yayan herkese ateş püskürdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy, yıllardır olayların kadını biliyorsunuz.
Olay büyüdükçe büyüdü, herkesin değerlendirdiği ve ayıpladığı bir mesele haline geldi ama Diva'dan ses seda yoktu.
