Küfürü Kendineymiş: Seyirciye Küfrettiği İçin Tepki Çeken Bülent Ersoy'dan Açıklama Geldi!

Attığı her adım, söylediği her sözle gündem olan Bülent Ersoy, kendine has özel sesi ve şarkılarıyla olduğu kadar dobra, agresif ve dominant halleriyle hafızalara kazınmış durumda; zaten bu yüzden de yılların 'Diva'sı kendisi...

Fakat belki denk gelmişsinizdir, birkaç gündür tatsız bir olayla gündemde Bülent Ersoy...

Antalya Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde seyirciye dönerek 'Kız o****pu' diye seslenen Bülent Ersoy sosyal medyayı çalkaladı. O anlar, konseri izlemeye giden bir seyirci tarafından ifşalanmış, binlerce kişinin 'Ayıptır' tepkisine sebep olmuştu.