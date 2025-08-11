Arzu Sabancı, Hande Erçel'i Harcayan Videoya Bıraktığı Beğeniyle "Kaynanalığını" Fena Ele Verdi!

Cannes kırmızı halısında boy gösterdiği her seferinde birbirinden iddialı ve çarpıcı kombinlerle karşımıza çıkan Hande Erçel, bu sene hemen hemen herkesten tam not almıştı.

Arzu Sabancı'dan bile! Uzun yıllardır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'i en çok konuştuğumuz konulardan biri de müstakbel kaynanasından bir türlü alamadığına inanılan onay biliyorsunuz... Bize kalırsa böyle bir şeye ihtiyaç dahi yok ama üç oğlu olan Arzu Sabancı'nın, 'gelin ve gelin adayları' konusunda saldığı nam dedikoduları beraberinde getiriyor.

Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i aile için uygun olmadığına inatla inanılıyor, her iki taraftan da konuya dair bir açıklama veya bir yakınlaşma hamlesi gelmeyince iddialar havada asılı kaldıkça büyüyor. Fakat arada sıran Hande'ye bir like'ı fazla görmeyeyim diyerek beğeni bırakan Arzu Sabancı, iyi sinyaller de yolluyor. İşte yukarıda gördüğünüz Cannes kombinine gelen like da o 40 yılda bir yaşanan Arzu Sabancı like'larından biriydi.