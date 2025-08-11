Arzu Sabancı, Hande Erçel'i Harcayan Videoya Bıraktığı Beğeniyle "Kaynanalığını" Fena Ele Verdi!
Aylar önce Hande Erçel Cannes Film Festivali'nde fırtınalar estiriyorken, müstakbel gelinin pembe elbisesiyle pozlarına bıraktığı beğeniyle kalpleri ısıtan Arzu Sabancı fena yakalandı!
Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel pembeli kombinindeki kolyesini eleştiren ve 'Kolyeni yanlış takıyorsun' diyerek Hande'yi eleştirdiği bir video paylaşan @healthyycookie isimli içerik üreticisinin gönderisini beğendi. Sosyal medya dedektifleri tarafından anında fark edilen Arzu Sabancı, kaynanalığını ele verdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
13-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde yine Hande Erçel rüzgarları esmişti, mutlaka hatırlarsınız.
Fakat sanıyoruz ki kendisi o like'ı bırakırken içinden pek de öyle gelmiyormuş... Sizden aşağıdaki videoyu izlemenizi rica ediyoruz!
Sosyal medya dedektifleri sağ olsun, magazinsel hiçbir detay gözlerinden kaçmıyor! Bakın @healthyycookie'nin Hande Erçel eleştirisi içeren videosunun altında kimin beğenisi var?
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
