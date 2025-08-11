onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arzu Sabancı, Hande Erçel'i Harcayan Videoya Bıraktığı Beğeniyle "Kaynanalığını" Fena Ele Verdi!

Arzu Sabancı, Hande Erçel'i Harcayan Videoya Bıraktığı Beğeniyle "Kaynanalığını" Fena Ele Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.08.2025 - 23:32

Aylar önce Hande Erçel Cannes Film Festivali'nde fırtınalar estiriyorken, müstakbel gelinin pembe elbisesiyle pozlarına bıraktığı beğeniyle kalpleri ısıtan Arzu Sabancı fena yakalandı!

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel pembeli kombinindeki kolyesini eleştiren ve 'Kolyeni yanlış takıyorsun' diyerek Hande'yi eleştirdiği bir video paylaşan @healthyycookie isimli içerik üreticisinin gönderisini beğendi. Sosyal medya dedektifleri tarafından anında fark edilen Arzu Sabancı, kaynanalığını ele verdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

13-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde yine Hande Erçel rüzgarları esmişti, mutlaka hatırlarsınız.

13-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde yine Hande Erçel rüzgarları esmişti, mutlaka hatırlarsınız.

Cannes kırmızı halısında boy gösterdiği her seferinde birbirinden iddialı ve çarpıcı kombinlerle karşımıza çıkan Hande Erçel, bu sene hemen hemen herkesten tam not almıştı. 

Arzu Sabancı'dan bile! Uzun yıllardır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'i en çok konuştuğumuz konulardan biri de müstakbel kaynanasından bir türlü alamadığına inanılan onay biliyorsunuz... Bize kalırsa böyle bir şeye ihtiyaç dahi yok ama üç oğlu olan Arzu Sabancı'nın, 'gelin ve gelin adayları' konusunda saldığı nam dedikoduları beraberinde getiriyor. 

Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i aile için uygun olmadığına inatla inanılıyor, her iki taraftan da konuya dair bir açıklama veya bir yakınlaşma hamlesi gelmeyince iddialar havada asılı kaldıkça büyüyor. Fakat arada sıran Hande'ye bir like'ı fazla görmeyeyim diyerek beğeni bırakan Arzu Sabancı, iyi sinyaller de yolluyor. İşte yukarıda gördüğünüz Cannes kombinine gelen like da o 40 yılda bir yaşanan Arzu Sabancı like'larından biriydi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat sanıyoruz ki kendisi o like'ı bırakırken içinden pek de öyle gelmiyormuş... Sizden aşağıdaki videoyu izlemenizi rica ediyoruz!

Sosyal medya dedektifleri sağ olsun, magazinsel hiçbir detay gözlerinden kaçmıyor! Bakın @healthyycookie'nin Hande Erçel eleştirisi içeren videosunun altında kimin beğenisi var?

Sosyal medya dedektifleri sağ olsun, magazinsel hiçbir detay gözlerinden kaçmıyor! Bakın @healthyycookie'nin Hande Erçel eleştirisi içeren videosunun altında kimin beğenisi var?

Kaynanalık böyle bir şey, ne yapalım! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın