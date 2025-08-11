onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Beklediğine Değdi: Cristiano Ronaldo'nun Georgina'ya 9 Yıl Sonra Taktığı Kaşıkçı Elması Ağızları Açık Bıraktı!

Beklediğine Değdi: Cristiano Ronaldo'nun Georgina'ya 9 Yıl Sonra Taktığı Kaşıkçı Elması Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.08.2025 - 21:26

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo ve 9 yıldır beraber olduğu Georgina Rodriguez'den yıllardır beklenen o haber geçtiğimiz saatlerde geldi!

Ronaldo 9 yılın ve iki çocuğun ardından nihayet Georgina'ya evlilik teklifi etti. Fakat sanıyoruz ki Georgina'nın da bu kadar beklediğine değdi... Evlilik teklifine 'Evet' dediğini sosyal medya hesabından duyuran Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun parmağına taktığı kaşıkçı elmasından hallice yüzükle dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, son birkaç yıldır Al Nassr'da sürdürdüğü kariyerine tam gaz devam ederken, 9 yıllık uzatmalı aşkı Georgina Rodriguez'le de sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, son birkaç yıldır Al Nassr'da sürdürdüğü kariyerine tam gaz devam ederken, 9 yıllık uzatmalı aşkı Georgina Rodriguez'le de sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.

Başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da sürekli gündeme oturan ve dikkat çeken Ronaldo ve Rodriguez'in hayatı yıllar önce bir Gucci mağazasında değişmişti, belki hikayeyi bilen vardır. 

Bugün, günde yüzbinlerce euro harcayarak lüks içinde yaşayan Georgina, Cristiano Ronaldo ile Madrid'deki Gucci mağazasının çalışanıyken, Ronaldo'nun mağazaya ziyareti üzerine tanışıyor. 

Ronaldo, Georgina'nın duru güzelliğine vurulunca cesur davranarak hemen yanına gidiyor ve numarasını veriyor. Ondan sonrası yokuş aşağı! Yıllardır bu karşılaşma anını bekliyolarmış gibi dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlıyorlar. 

Şimdilerde fiyatına dahi bakmadan alışveriş yaptığı mağazada vitrin düzenlerken bugün, yalnızca model olarak değil, aynı zamanda bir iş kadını ve girişimci olarak da dikkat çeken Georgina'nın tüm bu süreci anlattığı bir Netflix belgeseli var; bir insanın hayatı bir anda ne kadar değişebilir görmek isterseniz izlemenizi tavsiye ederiz!

2010 yılında taşıyıcı anne aracılığıyla ilk çocuğunu, 2017 yılında ise yine taşıyıcı anne aracılığıyla ikizlerini kucağına alan Cristiano Ronaldo, Georgina ile tanıştığında çoktan babaydı.

2010 yılında taşıyıcı anne aracılığıyla ilk çocuğunu, 2017 yılında ise yine taşıyıcı anne aracılığıyla ikizlerini kucağına alan Cristiano Ronaldo, Georgina ile tanıştığında çoktan babaydı.

Cristiano Jr., Eva María ve Mateo'yu kendi evladı gibi sahiplenen ve annelik etmeye başlayan Georgina Rodriguez, 2017 yılının sonlarında Ronaldo'yla ilk bebekleri Alana Martina'yı doğurdu. 2022'de ise hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir acı yaşadılar. 

İkiz bebek beklediklerini öğrenen çiftin, erkek bebeği doğum sırasında hayatını kaybetti. Çok şükür ki kız bebek sorunsuz bir şekilde dünyaya geldi ve aileyi büyüttü. 

Yıllardır 5 çocuklu bir aile olan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, hayatın tadını doyasıya çıkarıp düzenli olarak aşk pozları verse ve hep beraber olsa da bugüne dek evlilik hiç mevzu bahis olmamıştı.

Bugüne dek diyoruz çünkü Georgina Rodriguez, geçtiğimiz saatlerde Ronaldo'dan evlilik teklifi aldığını ve "Evet" dediğini duyurdu!

Bugüne dek diyoruz çünkü Georgina Rodriguez, geçtiğimiz saatlerde Ronaldo'dan evlilik teklifi aldığını ve "Evet" dediğini duyurdu!

Sanıyoruz ki bunca yıl beklediğine de değdi kendisinin... Ronaldo'ya da bu yakışırdı elbette ama Georgina'nın kaşıkçı elmasından hallice pırlantası gören herkesin ağzını beş karış açık bıraktı! 

Birbirine çok aşık, mutlu çiftimize mutluluklar diliyor, şimdiden günlerce konuşulacağından emin olduğumuz görkemli düğünü dört gözle bekliyoruz!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın