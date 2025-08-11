Beklediğine Değdi: Cristiano Ronaldo'nun Georgina'ya 9 Yıl Sonra Taktığı Kaşıkçı Elması Ağızları Açık Bıraktı!

Cristiano Jr., Eva María ve Mateo'yu kendi evladı gibi sahiplenen ve annelik etmeye başlayan Georgina Rodriguez, 2017 yılının sonlarında Ronaldo'yla ilk bebekleri Alana Martina'yı doğurdu. 2022'de ise hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir acı yaşadılar.

İkiz bebek beklediklerini öğrenen çiftin, erkek bebeği doğum sırasında hayatını kaybetti. Çok şükür ki kız bebek sorunsuz bir şekilde dünyaya geldi ve aileyi büyüttü.

Yıllardır 5 çocuklu bir aile olan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, hayatın tadını doyasıya çıkarıp düzenli olarak aşk pozları verse ve hep beraber olsa da bugüne dek evlilik hiç mevzu bahis olmamıştı.