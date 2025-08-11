Beklediğine Değdi: Cristiano Ronaldo'nun Georgina'ya 9 Yıl Sonra Taktığı Kaşıkçı Elması Ağızları Açık Bıraktı!
Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo ve 9 yıldır beraber olduğu Georgina Rodriguez'den yıllardır beklenen o haber geçtiğimiz saatlerde geldi!
Ronaldo 9 yılın ve iki çocuğun ardından nihayet Georgina'ya evlilik teklifi etti. Fakat sanıyoruz ki Georgina'nın da bu kadar beklediğine değdi... Evlilik teklifine 'Evet' dediğini sosyal medya hesabından duyuran Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun parmağına taktığı kaşıkçı elmasından hallice yüzükle dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, son birkaç yıldır Al Nassr'da sürdürdüğü kariyerine tam gaz devam ederken, 9 yıllık uzatmalı aşkı Georgina Rodriguez'le de sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2010 yılında taşıyıcı anne aracılığıyla ilk çocuğunu, 2017 yılında ise yine taşıyıcı anne aracılığıyla ikizlerini kucağına alan Cristiano Ronaldo, Georgina ile tanıştığında çoktan babaydı.
Bugüne dek diyoruz çünkü Georgina Rodriguez, geçtiğimiz saatlerde Ronaldo'dan evlilik teklifi aldığını ve "Evet" dediğini duyurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın