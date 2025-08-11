Hayal Köseoğlu'nun Acı Günü: Biricik Babası Yiğit Köseoğlu Hayatını Kaybetti
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla biricik babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybettiğini duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
Seneler önce Aşk-ı Memnu'daki Nihal'in en yakın arkadaşı rolünde izlediğimiz ve gencecik bir kızken aşina olduğumuz Hayal Köseoğlu'nu mutlaka tanırsınız.
Fakat ne yazık ki Hayal Köseoğlu bugün, sosyal medya hesabından belki de hayatı boyunca yapacağı en acı paylaşımlardan birini yaptı.
