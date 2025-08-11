onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayal Köseoğlu'nun Acı Günü: Biricik Babası Yiğit Köseoğlu Hayatını Kaybetti

Hayal Köseoğlu'nun Acı Günü: Biricik Babası Yiğit Köseoğlu Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.08.2025 - 18:02

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla biricik babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybettiğini duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seneler önce Aşk-ı Memnu'daki Nihal'in en yakın arkadaşı rolünde izlediğimiz ve gencecik bir kızken aşina olduğumuz Hayal Köseoğlu'nu mutlaka tanırsınız.

Seneler önce Aşk-ı Memnu'daki Nihal'in en yakın arkadaşı rolünde izlediğimiz ve gencecik bir kızken aşina olduğumuz Hayal Köseoğlu'nu mutlaka tanırsınız.

En son Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto karakterine hayat verdiği izlediğimiz Hayal Köseoğlu, yalnızca başarılı kariyer yolculuğu ve oyunculuk performansıyla değil, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Özellikle de son zamanlarda sosyal medyasını epey aktif kullanıyor, gündeme dair yorumları, sanatsal yönü veya ünlü isimlerle atışmalarıyla tüm gözleri üzerine topluyor.

Fakat ne yazık ki Hayal Köseoğlu bugün, sosyal medya hesabından belki de hayatı boyunca yapacağı en acı paylaşımlardan birini yaptı.

Fakat ne yazık ki Hayal Köseoğlu bugün, sosyal medya hesabından belki de hayatı boyunca yapacağı en acı paylaşımlardan birini yaptı.

Biricik babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybettiklerini duyuran Hayal Köseoğlu, telefonlara konuşacak hali olmadığı için dönemediğini belirtti. 'Güzeller güzeli babam' vurgusuyla duygulandırırken, babasının 1 senelik mücadelesi sonunda hayatını kaybettiğini de ekledi. 

'Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler' açıklamasında bulundu.

👇️

👇️

Allah rahmet eylesin, babası ışıklar içinde uyusun inşallah❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın