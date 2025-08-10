Enkaz Altında Kalan Kişiyi Vatandaşların Kurtardığını Gören Oğuzhan Uğur Öfkesine Hakim Olamadı!
Balıkesir'de gerçekleşen 6.1'lik depremin ardından deprem anına ve sonrasına ait görüntüler hızla yayıldı. Enkaz altında kalan bir kişiyi canla başla kurtarmaya çalışan vatandaşların görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.
O videoya denk gelen Oğuzhan Uğur, gördüklerine kayıtsız kalamadı. Yine ve yeniden tedbirsizliğin altını çizdi.
10 Ağustos, 19.53'te gerçekleşen merkez üssü Balıkesir olan 6.1'lik deprem, ülke genelinde büyük üzüntü ve paniğe yol açtı.
İnsanın içini ezen o görüntüleri gören Oğuzhan Uğur, gördüklerine kayıtsız kalamadı.
