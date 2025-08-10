onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Enkaz Altında Kalan Kişiyi Vatandaşların Kurtardığını Gören Oğuzhan Uğur Öfkesine Hakim Olamadı!

Enkaz Altında Kalan Kişiyi Vatandaşların Kurtardığını Gören Oğuzhan Uğur Öfkesine Hakim Olamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.08.2025 - 00:30

Balıkesir'de gerçekleşen 6.1'lik depremin ardından deprem anına ve sonrasına ait görüntüler hızla yayıldı. Enkaz altında kalan bir kişiyi canla başla kurtarmaya çalışan vatandaşların görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. 

O videoya denk gelen Oğuzhan Uğur, gördüklerine kayıtsız kalamadı. Yine ve yeniden tedbirsizliğin altını çizdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 Ağustos, 19.53'te gerçekleşen merkez üssü Balıkesir olan 6.1'lik deprem, ülke genelinde büyük üzüntü ve paniğe yol açtı.

İnsanın içini ezen o görüntüleri gören Oğuzhan Uğur, gördüklerine kayıtsız kalamadı.

İnsanın içini ezen o görüntüleri gören Oğuzhan Uğur, gördüklerine kayıtsız kalamadı.

'6.2’lik depremin bize yaşatabildiği yıkım bu! Umarım herkes iyidir.' açıklamasında bulunan Oğuzhan Uğur, ülkedeki deprem tedbirsizliğinin altını çizerek 'Tek seçeneğimiz dua. Bu memlekette önce Allah’a, sonra da Allah’a emanetiz sonuçta… Geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

👇️

👇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın