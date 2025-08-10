Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da Yoğun Hissedilen 6.1'lik Depremle İlgili İlk Açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den 19.53'te gerçekleşen ve İstanbul da dahil olmak üzere birçok çevre ilde yoğun bir şekilde hissedilen 6.1'lik deprem hakkında açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda depremin küçük bir deprem olmadığının altını çizen Prof. Dr. Naci Görür, 'Evlerden bir müddet uzak durun' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 Ağustos günü, saat 19.53'te İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Ankara gibi birçok ilde yoğun hissedilen bir deprem meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha büyük bir deprem beklemediğinin altını çizdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
nereye gideceklerini de söyleseydiniz dicem de, bu millet bu tür uyarılara kulak asmaz. örneğin böyle giderse dolar 10 lirayı geçer diyenlerle dalga geçip ya... Devamını Gör