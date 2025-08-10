onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da Yoğun Hissedilen 6.1'lik Depremle İlgili İlk Açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da Yoğun Hissedilen 6.1'lik Depremle İlgili İlk Açıklama

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.08.2025 - 21:13

Prof. Dr. Naci Görür'den 19.53'te gerçekleşen ve İstanbul da dahil olmak üzere birçok çevre ilde yoğun bir şekilde hissedilen 6.1'lik deprem hakkında açıklama geldi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda depremin küçük bir deprem olmadığının altını çizen Prof. Dr. Naci Görür, 'Evlerden bir müddet uzak durun' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 Ağustos günü, saat 19.53'te İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Ankara gibi birçok ilde yoğun hissedilen bir deprem meydana geldi.

10 Ağustos günü, saat 19.53'te İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Ankara gibi birçok ilde yoğun hissedilen bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Balıkesir olan 6.1'lik deprem sosyal medyada endişe yaratırken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Evlerden bir müddet uzak durun' uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 

'Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.' açıklamasında bulundu.

Daha büyük bir deprem beklemediğinin altını çizdi.

Daha büyük bir deprem beklemediğinin altını çizdi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ferit öztürk

nereye gideceklerini de söyleseydiniz dicem de, bu millet bu tür uyarılara kulak asmaz. örneğin böyle giderse dolar 10 lirayı geçer diyenlerle dalga geçip ya... Devamını Gör