Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da Yoğun Hissedilen 6.1'lik Depremle İlgili İlk Açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den 19.53'te gerçekleşen ve İstanbul da dahil olmak üzere birçok çevre ilde yoğun bir şekilde hissedilen 6.1'lik deprem hakkında açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda depremin küçük bir deprem olmadığının altını çizen Prof. Dr. Naci Görür, 'Evlerden bir müddet uzak durun' ifadelerini kullandı.