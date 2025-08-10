onedio
Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'tan Depreme Dair İlk Açıklama: "10 Binada Yıkım Meydana Geldi"

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'tan Depreme Dair İlk Açıklama: "10 Binada Yıkım Meydana Geldi"

Merve Ersoy
Merve Ersoy
10.08.2025 - 20:52

Balıkesir Sındırgı merkez üssü olarak bildirilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden ilk haberler gelmeye başladı. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, depremin ardından ilk açıklamayı yaptı. Sak, ilk belirlemelere göre 10 binanın çöktüğünü bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ilk açıklamayı yaptı.

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ilk açıklamayı yaptı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak; 'İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi. Bazı bölgelerden haber alamıyoruz.' açıklamasında bulundu. Belediye Başkanı Sak, merkezde yıkılan bir binadan 4 kişinin kurtarıldığını, iki kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
