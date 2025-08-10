onedio
Şener Üşümezsoy'un Geçen Ay Balıkesir Depremi İçin Uyardığı Ortaya Çıktı: "7 ve Üzeri Deprem Olabilir"

Şener Üşümezsoy'un Geçen Ay Balıkesir Depremi İçin Uyardığı Ortaya Çıktı: "7 ve Üzeri Deprem Olabilir"

10.08.2025 - 21:11

Balıkesir Sıngırlı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden gelen ilk bilgilere göre bölgede en az 10 binada yıkım gerçekleşti. 2 vatandaşın enkaz altında kaldığını bildiren Sıngırlı Belediye Başkanı Serkan Sak, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Depremin ardından, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un geçtiğimiz ay Balıkesir depremi için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Balıkesir Sıngırlı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelen deprem çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede 10 binada yıkım meydana geldi. Belediye Başkanı Serkan Sak, 2 vatandaşın enkaz altında olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Balıkesir depremi için geçtiğimiz ay uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı etkilenebilir. Şu anda Simav Dağı yükseliyor, öndeki havza çöküyor ve o fay kırılmalar yapıyor.' demişti. Üşümezsoy, 1953 yılındaki Yenice-Gönen depreminin ardından bu hattın stres biriktirdiğini belirtip Güney Marmara'nın olası yeni bir deprem açısından ciddi risk taşıdığını söylemişti. Özellikle Gönen-Yenice hattına dikkat çeken Üşümezsoy, bu bölgede büyük bir depremin yaşanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu dile getirmişti.

