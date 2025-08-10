Şener Üşümezsoy'un Geçen Ay Balıkesir Depremi İçin Uyardığı Ortaya Çıktı: "7 ve Üzeri Deprem Olabilir"
Balıkesir Sıngırlı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden gelen ilk bilgilere göre bölgede en az 10 binada yıkım gerçekleşti. 2 vatandaşın enkaz altında kaldığını bildiren Sıngırlı Belediye Başkanı Serkan Sak, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Depremin ardından, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un geçtiğimiz ay Balıkesir depremi için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
Balıkesir Sıngırlı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Balıkesir depremi için geçtiğimiz ay uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
