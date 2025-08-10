onedio
Balıkesir Sındırgı Depreminin Gerçekleştiği Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Balıkesir Sındırgı Depreminin Gerçekleştiği Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.08.2025 - 22:28

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin görüntüleri paylaşılmaya devam ediyor. Büyük korku yaratan depremin ardından 10 binada yıkım gerçekleştiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, İHA depremin gerçekleştiği an kayda alınan görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İHA

Kaynak: https://x.com/ihacomtr/status/1954617...
İHA'nın paylaştığı deprem anına ait görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi.

Sındırgı'da gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.

Sındırgı'da gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.

İstanbul da dahil olmak üzere çevre illerden hissedilen depreme dair arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı depremin gerçekleştiği ana dair görüntüler paylaşıldı. Bir evde kayda alınan görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
