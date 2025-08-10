Balıkesir Sındırgı Depreminin Gerçekleştiği Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin görüntüleri paylaşılmaya devam ediyor. Büyük korku yaratan depremin ardından 10 binada yıkım gerçekleştiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, İHA depremin gerçekleştiği an kayda alınan görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İHA
İHA'nın paylaştığı deprem anına ait görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi.
Sındırgı'da gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.
