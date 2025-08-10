Deprem Sonrası Şener Üşümezsoy: "İstanbul'da Deprem Olacak Diyenler Bilimle Alakası Olmayan Arkadaşlar"
Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından uzmanlar açıklama yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce Sındırgı depremiyle ilgili uyarıda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden sonra bir kez daha akıllara gelen İstanbul depremiyle ilgili konuştu. Üşümezsoy, 'İstanbul'da deprem olmayacak.' dedi.
Kaynak: CNN Türk
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
