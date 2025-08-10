onedio
Deprem Sonrası Şener Üşümezsoy: "İstanbul'da Deprem Olacak Diyenler Bilimle Alakası Olmayan Arkadaşlar"

Merve Ersoy
Merve Ersoy
10.08.2025 - 22:00

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından uzmanlar açıklama yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce Sındırgı depremiyle ilgili uyarıda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden sonra bir kez daha akıllara gelen İstanbul depremiyle ilgili konuştu. Üşümezsoy, 'İstanbul'da deprem olmayacak.' dedi.

Kaynak: CNN Türk

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kccd0...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Şener Üşümezsoy, 3 hafta önce uyarıda bulunduğu Sındırgı depreminin ardından canlı yayına katıldı. İstanbul depreminin yeniden gündeme gelmesini değerlendiren Üşümezsoy, 'İstanbul'da deprem olmayacak.Deprem olacak diyen insanlar bilimle alakası olmayan arkadaşlar.' dedi.

Açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:

