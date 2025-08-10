onedio
Balıkesir'de Gerçekleşen 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Binanın Çöktüğü Bildirildi

Balıkesir'de Gerçekleşen 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Binanın Çöktüğü Bildirildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy
10.08.2025 - 20:39

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden ilk haberler gelmeye başlıyor. Depremin gerçekleştiği Balıkesir'den gelen ilk görüntülerde bir binanın çöktüğü bilgisi yer aldı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir'de meydana gelen depremden gelen ilk görüntülerde bir binanın yıkıldığı bilgisi yer aldı.

Anadolu Ajansı, Balıkesir’de bir binanın yıkıldığını açıklamasının ardından ilk görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, Balıkesir’de bir binanın yıkıldığını açıklamasının ardından ilk görüntüler ortaya çıktı.

Çevre illerden de hissedilen deprem büyük panik yarattı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
ferit öztürk

orman yandığında allah yardım etsin, deprem olduğunda allah yardım etsin vs vs, yani demek ki çalışma prensibi yardım etmek üzerine değil. insanın elini taşı... Devamını Gör

Aykız

Evi yaparken de yardım istemek gerekiyor, orda unutuluyor galiba.

Beyza

Allah'ım sen yardım et

cruelladevill2025

nasıl ya nasıl çıldıracağız !!!