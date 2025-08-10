Balıkesir'de Gerçekleşen 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Binanın Çöktüğü Bildirildi
Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden ilk haberler gelmeye başlıyor. Depremin gerçekleştiği Balıkesir'den gelen ilk görüntülerde bir binanın çöktüğü bilgisi yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkesir'de meydana gelen depremden gelen ilk görüntülerde bir binanın yıkıldığı bilgisi yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anadolu Ajansı, Balıkesir’de bir binanın yıkıldığını açıklamasının ardından ilk görüntüler ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
orman yandığında allah yardım etsin, deprem olduğunda allah yardım etsin vs vs, yani demek ki çalışma prensibi yardım etmek üzerine değil. insanın elini taşı... Devamını Gör
Evi yaparken de yardım istemek gerekiyor, orda unutuluyor galiba.
Allah'ım sen yardım et
Amin.
nasıl ya nasıl çıldıracağız !!!