İstanbul'da Hissedilen 6.1'lik Depreme Canlı Yayında Yakalanan Yayıncının Tavırları Dikkat Çekti

İstanbul'da Hissedilen 6.1'lik Depreme Canlı Yayında Yakalanan Yayıncının Tavırları Dikkat Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.08.2025 - 20:42

Geçtiğimiz dakikalarda, Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ gibi birçok ilimizde hissedilen 6.1'lik bir deprem meydana geldi. 

Merkez üssü Balıkesir olarak açıklanan depreme canlı yayın sırasında yakalanan Bufavo adlı yayıncının tavırları sosyal medyada dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Bugün (10 Ağustos), saat 19.53'te İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da oldukça yoğun şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Balıkesir olduğu ve şiddetinin de 6.1 olduğunun altı çizildi.

AFAD'ın yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Balıkesir olduğu ve şiddetinin de 6.1 olduğunun altı çizildi. 

Deprem, İstanbul dahil olmak üzere Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ gibi birçok çevre ilde hissedildi. 6.1'lik depremin ardından 4.6, 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde 3 artçı depremin daha meydana geldiği öğrenildi.

Bu sırada X'te bir video hızla yayıldı. Bufavo adlı bir yayıncının, depreme canlı yayında yakalandığı anlarda sergilediği tavır ve hareketler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
