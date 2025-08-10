onedio
Google, Balıkesir Depremini Yaklaşık 30 Saniye Önce Haber Verdi!

Merve Ersoy
10.08.2025 - 20:23

Balıkesir'de meydana gelen deprem büyük korku yarattı. AFAD'ın 6.1 olarak büyüklüğünü açıkladığı deprem çevre illerden de hissedildi. Büyük panik yaratan depremde, Google'un kullanıcılara yaklaşık 30 saniye önce bildirim yolladığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen deprem büyük korku yarattı. İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Çanakkale, Kocaeli, Ankara'dan da hissedilen depremin ardından can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Google'ın depremi yaklaşık 30 saniye önce haber verdiği ortaya çıktı.

X'te yapılan paylaşımlara göre Google, kullanıcılarına depremden yaklaşık 30 saniye önce uyarı bildirimi gönderdi. Google'dan gelen bildirimde depremin büyüklüğünün yaklaşık 5.2 olacağı ifadesi yer aldı.

