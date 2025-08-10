onedio
6.1'lik Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Oyuncu Eylül Tumbar'ın Amcası Olduğu Ortaya Çıktı

6.1'lik Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Oyuncu Eylül Tumbar'ın Amcası Olduğu Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.08.2025 - 23:18

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, 6.1'lik Balıkesir depreminde enkaz altında kalanlar arasında akrabalarının olduğunu duyurmuş, amcası ve yengesi için yardım istemişti. 

Geçtiğimiz dakikalarda Eylül Tumbar'ın enkaz altında kalan amcası Nihat Önbaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

19.53'te gerçekleşen 6.1'lik depremin merkez üssünün Balıkesir olduğu açıklanmış, deprem birçok çevre ilde yoğun bir şekilde hissedilmişti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde 10 binanın çöktüğü ve arama kurtarma çalışmalarını halen devam ettiği öğrenilmişti. 

'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' ve 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizileriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın akrabalarının da Balıkesir depreminde enkaz altında kalan vatandaşlar arasında olduğu ortaya çıktı.

Eylül Tumbar, amcası Nihat Önbaş ve yengesi Hamide Önbaş için yardım çağrısında bulunmuş, enkaz altında kaldıklarını kendisi duyurmuştu.

Ardından yengesinin enkazdan çıkarıldığının müjdesini vermiş, amcasından hala haber beklediğini dile getirmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda ne yazık ki depremden acı haber geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden kişinin Eylül Tumbar'ın amcası olduğu öğrenildi...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
