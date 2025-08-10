Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Vatandaşın GSM Operatörü İsyanına Cevap Verdi: "WhatsApp'ı Tavsiye Ediyoruz"
İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ankara gibi birçok çevre ilde yoğun bir şekilde hissedilen Balıkesir merkez üslü 6.1'lik depremden sonra açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı, iletişimde sıkıntılar yaşandığını dile getirmişti.
Vatandaşların GSM operatörü isyanı sürerken Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilk açıklama geldi. Ulaştırma Bakanı, vatandaşı WhatsApp ve diğer haberleşme platformlarına yönlendirdi.
19.53'te İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Balıkesirli vatandaşların "GSM operatörleri çekmiyor" isyanını gören Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Oraloğlu, depremin ardından ilk açıklamasını yaptı.
