Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Vatandaşın GSM Operatörü İsyanına Cevap Verdi: "WhatsApp'ı Tavsiye Ediyoruz"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.08.2025 - 22:06

İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ankara gibi birçok çevre ilde yoğun bir şekilde hissedilen Balıkesir merkez üslü 6.1'lik depremden sonra açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı, iletişimde sıkıntılar yaşandığını dile getirmişti. 

Vatandaşların GSM operatörü isyanı sürerken Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilk açıklama geldi. Ulaştırma Bakanı, vatandaşı WhatsApp ve diğer haberleşme platformlarına yönlendirdi.

19.53'te İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Balıkesir olan depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklanırken, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ilk belirlemelere göre 10 binanın çöktüğünü bildirmişti. 

Ardından, bölgede bazı yerlerden haber alınamadığını ve GSM operatörlerinde sorun yaşandığının da altını çizmişti.

Balıkesirli vatandaşların "GSM operatörleri çekmiyor" isyanını gören Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Oraloğlu, depremin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Haberleşmede herhangi bir kesinti yaşanmadığını söyleyen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Oraloğlu, vatandaşları WhatsApp'ı kullanmaya yönlendirdi. 

'Haberleşmede bir kesinti söz konusu olmamıştır.  Vatandaşlarımızın WhatsApp gibi uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin.' açıklamasında bulundu.

