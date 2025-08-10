Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak: "Bazı Yerlerden Haber Alamadık, GSM Operatörlerinde Sorun Yaşanıyor"
Balıkesir Sıngırlı'da meydana gelen depremin ardından Sıngırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilk belirlemelere göre 10 binanın çöktüğünü açıklamıştı. İlk açıklamalarının ardından Serkan Sak, bölgede bazı yerlerden haber alınamadığını ve GSM operatörlerinde sorun yaşandığını belirtti.
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremin ardından bölgeden ilk bilgiler gelmeye devam ediyor.
