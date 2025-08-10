onedio
Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak: "Bazı Yerlerden Haber Alamadık, GSM Operatörlerinde Sorun Yaşanıyor"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.08.2025 - 21:33

Balıkesir Sıngırlı'da meydana gelen depremin ardından Sıngırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilk belirlemelere göre 10 binanın çöktüğünü açıklamıştı. İlk açıklamalarının ardından Serkan Sak, bölgede bazı yerlerden haber alınamadığını ve GSM operatörlerinde sorun yaşandığını belirtti.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremin ardından bölgeden ilk bilgiler gelmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Serkan Sak, ilk açıklamasında 10 binada yıkım gerçekleştiğini belirtmişti. Sak, 4 vatandaşa ulaşıldığını, 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilk açıklamaların ardından 'Pek çok mahallede yıkılmalar var. Bazı yerlerden haber alamadık. GSM operatörlerinde sorun yaşanıyor.' dedi.

