onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şarkıcı Norm Ender'den Bitmek Bilmeyen Deprem Tedbirsizliğine "Nuh" Örneğiyle Sert Tepki!

Şarkıcı Norm Ender'den Bitmek Bilmeyen Deprem Tedbirsizliğine "Nuh" Örneğiyle Sert Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.08.2025 - 23:59

Ünlü şarkıcı Norm Ender, bir kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası, deprem tedbirsizliğine tepkisini X hesabından gösterdi. 'Nuh' örneğiyle takipçilerine seslendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 Ağustos günü 19.53'te gerçekleşen 6.1'lik Balıkesir depremi, birçok ilde yoğun bir şekilde hissedildi ve büyük bir paniğe yol açtı.

10 Ağustos günü 19.53'te gerçekleşen 6.1'lik Balıkesir depremi, birçok ilde yoğun bir şekilde hissedildi ve büyük bir paniğe yol açtı.

Geçtiğimiz saatlerde bir can kaybının olduğu, hayatını kaybeden kişinin de oyuncu Eylül Tumbar'ın yardım çağrısında bulunduğu amcası Nihat Önbaş olduğu ortaya çıktı. 

10 binanın çöktüğü öğrenilen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dersimizi her seferinde almıyor oluşumuz ve tedbirsizlikler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Acı olaya dair bir yorum da şarkıcı Norm Ender'den geldi. Norm Ender, deprem tedbirsizliğine, "Nuh" örneğiyle sert tepki gösterdi.

Acı olaya dair bir yorum da şarkıcı Norm Ender'den geldi. Norm Ender, deprem tedbirsizliğine, "Nuh" örneğiyle sert tepki gösterdi.

'Allah tufan geliyor dedi Nuh'a, dua et demedi sağlam bir gemi yap dedi. İnanan ayet, inanmayan masal desin ama gerçeğimiz bilimdir. Allah'ın emridir. Japonlar doğanın gerçeği diye uyguluyor, sen Allah'ın emri olmasına rağmen... Yıl 2025 toprağa sakinlik ver diye dua etmek... peki' ifadelerini kullandı.

👇️

👇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ferit öztürk

bakınız yakın tarihten örnek vereyim; pompei de ki volkan patladığında şehir tamamen silindi. fıtratımızda var böyle şeyler, bilim filan deyip karıştırma hal... Devamını Gör