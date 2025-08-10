Şarkıcı Norm Ender'den Bitmek Bilmeyen Deprem Tedbirsizliğine "Nuh" Örneğiyle Sert Tepki!
Ünlü şarkıcı Norm Ender, bir kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası, deprem tedbirsizliğine tepkisini X hesabından gösterdi. 'Nuh' örneğiyle takipçilerine seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 Ağustos günü 19.53'te gerçekleşen 6.1'lik Balıkesir depremi, birçok ilde yoğun bir şekilde hissedildi ve büyük bir paniğe yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acı olaya dair bir yorum da şarkıcı Norm Ender'den geldi. Norm Ender, deprem tedbirsizliğine, "Nuh" örneğiyle sert tepki gösterdi.
👇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bakınız yakın tarihten örnek vereyim; pompei de ki volkan patladığında şehir tamamen silindi. fıtratımızda var böyle şeyler, bilim filan deyip karıştırma hal... Devamını Gör